Proč displej vašeho smartphone na přímém slunci tmavne?

Pokud trávíte dovolenou nebo prázdniny u bazénu, na pláži nebo někde na výletě a nad vámi je azurově modrá obloha, zřejmě jste si všimli toho, že displej vašeho smartphonu začne velmi rychle tmavnout a to tak razantně, až se stane téměř nečitelným. Ptáte se proč? Za vším hledejte sluneční paprsky, ani hraní her s náročnou grafikou, dlouhé videohovory nebo stříhání videa, nic z toho nedokáže zahřát váš telefon tka extrémně, jako právě sluneční paprsky. Drtivá většina chytrých telefonů nemá aktivní chlazení a spoléhají pouze na přirozený odvod tepla přes šasi telefonu pryč do okolí.

Problém je, že okolní teplota je příliš vysoká na to, aby dokázal telefon spolehlivě odvést teplo ze svého vnitřního prostoru ven a právě přímý svit slunečních paprsků okolní teplotu okolo telefonu ještě více zvyšuje. Telefon se snaží snížit tepltou tím, že ztmaví displej, protože právě displej je kromě procesoru tím hlavním, co vede k jeho přehřívání. Pokud pak máte telefon s OLED displejem, tak většina z těchto telefonů se brání vypalování displeje tím, že dokáže nabídnout maximální možný jas jen po určitou dobu a poté telefon sníží jas tak, aby nedošlo k vypálení bodů do displeje.

Pokud se vám telefon přehřívá když jste na přímém slunci, pak se vyvarujte používání náročných aplikací, obzvláště her a snažte se telefon používat hlavně v momentech, kdy jdete do stínu. Pokud jdete do vody nebo telefon zrovna nepotřebujete, mějte jej položený vždy ve stínu bez toho, aniž by na něj přímo svítilo slunce.