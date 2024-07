Meta vydala zásadní aktualizaci pro své Ray-Ban Meta Wayfarer

Jestli jsem si něco z technologických hraček za poslední dobu doslova zamiloval, pak jsou to Ray-Ban Meta Wayfarer. A právě pro tyto chytré brýle vydala společnost Meta aktualizaci, která je posouvá tak trošku na novou úroveń. V recenzi na tyto brýle jsem si stěžoval na jedinou věc a tou je maximální délka záznamu videa. Meta totiž Ray-Ban Meta Wayfarer kvůli výdrži baterie omezila na možnost natáčet maximálně 60 sekundové video a poté musíte začít natáčet znovu. Naštěstí vyšel update, který tuto hranici posouvá na 3 minuty. Meta vás sice upozorní na to, že se bude rychleji vybíjet baterie, ale to je asi tak ta poslední věc na světě, která by vás trápila vm omentě, kdy si býrle vezmete například na závodní okruh, jehož objetí vám trvá lehce přes minutu a vy prostě chcete mít nepřerušovaný záznam celého kola.

Kromě této novinky pak aktualizace přináší také propojení s Amazon Music, které doplnilo již stávající možnost využívat Apple Music nebo Spotify. Aktualizace pak nabízí také možnost aktigovat potvrzení v momentě, kdy chcete používat cokoli, co se týká vašich kontaktů v telefonu. Pokud vás tedy štvalo, že můžete natáčet jen minutová videa, tak nyní už jsou to minuty tři a Ray-Ban Wayfarer dávají mnohem větší smysl.