Apple chystá plastové Apple Watch SE za bezkonkurenční cenu!

Mysleli jste si, že jsou Apple produkty spjaty jen s kovovými šasi? V současnosti ano, do budoucna tomu tak však už být nemusí. Poté, co Apple v roce 2013 vyzkoušel vydat iPhone 5C s plastovým tělem, který se s velkou popularitou tak úplně nesetkal, totiž nyní zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přišly s tím, že tentýž plán chce nyní vyzkoušet u Apple Watch SE.

Nasazení plastového těla namísto hliníku u Apple Watch SE má mít jednoduché vysvětlení – konkrétně snahu Applu srazit jejich cenu na co možná nejnižší úroveň. Právě nízká cena by jim totiž měla zajistit na trhu, kde konkurence roste poměrně rychle, značný úspěch. Určitou inspirací Applu pak mají být nedávno představené Galaxy Watch FE z dílny Samsungu, které se prodávají za 199 dolarů, u nás pak od necelých 5000 Kč. Nejlevnější Apple Watch SE zde přitom seženete za 6990 Kč, což je opravdu značný rozdíl. Cíl Applu má být přitom jít s cenou ještě níž než pod výše zmíněných 5000 Kč, aby se tak model SE stal opravdu „lidovkou“ pro masy.

V tuto chvíli není tak úplně jasné, kdy bychom se mohli představení prvních Apple Watch SE s plastovým tělem dočkat. Pokud však chce Apple v tomto směru měnit pořádky na trhu co nejdříve, nebylo by tak úplně překvapivé, kdyby s nimi přišel už letos na podzim. Ostatně, nová generace Apple Watch SE se právě na podzim čeká a vzhledem k tomu, že zrovna tato řada není aktualizovaná každoročně není v tomto směru na co čekat.