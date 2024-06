watchOS 11 přináší zásadní změnu v měření vaší aktivity! Budete z ní nadšeni

Apple Watch jsou mezi uživateli velmi oblíbené mimo jiné pro jejich neustálý monitoring jejich aktivity. Ani ten však není ve výsledku tak úplně dokonalý, respektive doposud nebyl. Jablíčkáře na něm štve konkrétně to, že nastavení cílů aktivity bylo možné vždy jen pro celý týden a nikoliv jednotlivé dny, kvůli čemuž tak v případě, že člověk dopředu věděl, že nebude v určitý den příliš aktivní, neměl šanci kroužky aktivity uzavřít. To se ale nyní s příchodem watchOS 11 konečně změní.

Jednou z drobných, zato však velmi užitečných vychytávek, které watchOS 11 přináší, je možnost nastavit si cíle pohybové aktivity nikoliv na týdenní bázi, ale na denní bází. Jinými slovy, nově si půjde na každý den nastavit, kolik kalorií chcete spálit, respektive kolik jich bude stačit pro uzavření vašeho kroužku aktivity, stejně jako kolik bude stačit minut cvičení pro uzavření kroužku cvičení a stání pro uzavření kroužku stání. To však není vše. Apple totiž konečně vyslyšel volání jablíčkářů po možnosti pozastavení sledování aktivity a tuto možnost do watchOS 11 přidal s tím, že po její aktivaci nedojde k přerušení vaší pohybové série. Co to znamená? Zejména to, že pokud budete mít našlápnuto například na překonání rekordu v počtu odcvičených dnů po sobě, pokud byste například onemocněli či byli příliš vyčerpaní, při přerušení sledování aktivity vám tato série neskončí. Jakmile pak zase budete schopni aktivitu plnit, její monitoring obnovíte a v plnění série budete moci pokračovat.