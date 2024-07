Tyto aplikace pro iPhone zná málokdo, přitom jsou naprosto senzační

Aplikace Calculator 1984 není jen obyčejná kalkulačka. Je poctou revolučnímu designu prvního počítače Macintosh, který v roce 1984 ohromil svět. Aplikace detailně replikuje minimalistické a elegantní rozhraní původní kalkulačky, včetně prvků navržených samotným Stevem Jobsem. Není to ale jen nostalgická připomínka minulosti, ale také cesta zpět do tohoto průlomového okamžiku v moderním digitálním světě. Virtuální kalkulačku si můžete vyzdobit samolepkami.

Ohms není jen další aplikace. Je to komplexní platforma, která vám pomůže dosáhnout rovnováhy mezi tělem a myslí. Jako jediné řešení na trhu Ohms propojuje personalizované dechové cvičení, vedení deníku a komunitu, abyste díky datům získali hlubší pohled na své zdraví. A pro ještě detailnější analýzy nabízí možnost propojení s Apple Watch.

Planky je víc než jen aplikace na cvičení. S Planky si užijete efektivní cviky na posilování, které vás krok za krokem dostanou do formy, zorganizujete si svůj den díky praktickému seznamu úkolů a navíc se můžete sami sobě dokázat, co dokážete s 30denní výzvou. Planky vám pomůže vybudovat sílu postupně krok po kroku a nabídne kromě jiného také seznam úkolů na celý den.

Ping Music

Užijte si hudbu, kterou poslouchají vaši přátelé, ať jste kdekoliv na světě a kdykoliv během dne. S Pingem najdete nové náměty na konverzaci s kamarády na základě jejich hudebního vkusu nebo se jednoduše znovu propojíte se starými známými díky písničce, kterou si pustili. Ping se snadno propojí s aplikacemi Spotify, Apple Music, Amazon Music a YouTube Music, takže můžete sdílet svůj hudební vkus bez ohledu na to, jakou službu používáte. Pusťte se do objevování a prozkoumávejte nekonečný proud hudby od uživatelů z celého světa. Můžete si tak obohatit své vlastní playlisty, najít nové přátele díky hudbě, kterou mají rádi, nebo jednoduše zjistit, co poslouchá celý svět.

