Alza má ve slevě ventilátory, ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace

Komerční sdělení: Máme tu červenec a s ním konečně i pravé letní teploty, které přímo vybízí ke koupání či obecně k trávení času venku. Pokud však musíte tyto teplé dny trávit i doma či v kancelářích, určitě vám přijde vhod nějaké to osvěžení ve formě studeného vzduchu z ventilátorů, ochlazovačů vzduchu či mobilních klimatizací. O to víc potěší, že právě tyto produkty lze nyní na Alze sehnat mnohdy ve velkých slevách, díky čemuž se tak stávají daleko dostupnějšími a tedy ve výsledku i lákavějšími. Vždyť práce, zábava či obecně čas trávený v interiéru může být díky nim i v horkých letních dnech více než příjemný. Pokud vás tedy ventilátor, ochlazovač vzduchu či mobilní klimatizace láká, na Alze si nyní díky slevám určitě vyberete. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že abyste se ke slevám dostali, je třeba mít předplatné AlzaPlus+.

Slevy na chlazení na Alze naleznete zde