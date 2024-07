Applu unikly informace o dosud nepředstaveném zařízení pro domácnost! A nejen to

Je tomu sice jen pár dní, co vývojář Nicolas Alvaréz Vývojář dlouhodobě spolupracující s portálem MacRumors objevil v kódu backendu serverů Applu detaily o chystaných iPhonech 16, ale už tu máme další vskutku zásadní únik informací pocházející z téhož místa.

Tentokrát se díky Alvarezovi dozvídáme konkrétně to, že backend Applu obsahuje zmínky o doposud nepředstaveném hardwaru, jakémsi „domácím příslušenství“ nebo chcete-li v originále Home Accessory. Právě zmínky o „HomeAccessory17,1“ se totiž v backendu objevují s tím, že z nich lze odvodit hned nějkolik věci. Jednak tu, že bude zařízení velmi pravděpodobně poháněno čipem A18, jelikož číselné označení 17,x je využíváno i pro iPhony 16 (Pro). Dále Applu uniklo, že v tomto zařízení poběží upravená verze tvOS, což je řešení, které Apple využívá i u HomePodů. A konečně, zařízení by mělo dorazit jen v jedné velikosti či verzi. Jednat se tedy může buď o mnohokrát spekulovaného hybrida Apple TV a HomePodu, nebo o chytrý displej pro ovládání smart home, o kterém se v minulosti taktéž spekulovalo.

To však stále není vše. Servery Applu totiž odhalily dále dva doposud nepředstavené modely Apple TV. Ty jsou konkrétny interně známy pod identifikátory AppleTV14,4 a AppleTV14,5, což naznačuje, že se tato zařízení bohužel nejnovějšího čipu nedočkají. Jak jinak by je ale mohl Apple vylepšit je otázkou. Úložiště totiž mají současné modely na rozdávání a ani na nedostatek RAM paměti si tak úplně stěžovat nemohou. Bohužel, přípravy produktů na straně Applu jsou jedna věc a jejich odhalení věc druhá. Objevení zmínek o nich na beckendu tedy nemusí nutně znamenat, že jsou zařízení za rohem, byť to vyloučit samozřejmě nelze.