Fotosenzor iPhonu 16 (Pro) dodá Applu jeho hlavní konkurent!

Přestože se Apple dlouhodobě snaží vymanit se ze závislosti na svých konkurentech a mnohé komponenty pro své produkty si proto již vyvinul sám a nyní si je nechává „jen“ vyrábět, ne u všeho je toho schopen. Například snímač fotoaparátu dlouhodobě odebírá od Sony a přestože se šušká, že pracuje na vlastním řešení, zatím se tak úplně nezdá, že by jej byl v dohledné době schopen nasadit. A co víc, podle nových zpráv asijského portálu The Elec se zdá, že snímače od Sony letos vymění za snímače od jeho úhlavního konkurenta.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že CMOS snímače chce Apple letos u iPhonů 16 (Pro) použít z dílny Samsungu, jelikož mají být z hlediska svých vlastností na velmi dobré úrovni. Se Sony byly navíc v minulosti problémy kvůli nedostatečným výrobním kapacitám senzorů a tak podobně, což údajně Apple letos přimělo k tomu, aby vsadil na Samsung. Ten je totiž ve výrobě CMOS snímačů dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a sázka na jeho produkty proto nemůže být přešlapem – tedy odmyslíme-li si fakt, že pokud se pro použití senzorů od Samsungu Apple rozhodne, stane se na něm zase o něco více závislým. Pokud však Applu změna dodavatele zajistí lepší výrobní výsledky, navýšení závislosti zřejmě stojí za to.