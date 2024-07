Bez starostí a s dvojnásobkem dat ve více než 120 zemích. Vodafone vylepšuje službu Roaming na den

V Evropské unii voláte jako doma a pro cestování mimo EU nabízí Vodafone zvýhodněný balíček Roaming na den. Ten je ode dneška ve vylepšené podobě. Bez obav tak lze využívat mobilní služby ve více než 120 zemích, třeba v Turecku, Thajsku, Egyptě, Švýcarsku nebo USA. Zároveň platí, že pro všechny zákazníky nastavuje Vodafone automaticky roamingový datový limit na 1300 korun. Nehrozí tak, že by někdo omylem na dovolené za mobilní data utratil tisíce korun.

Služba Roaming na den je ideální pro cesty mimo EU a pro každého, kdo potřebujete být online nebo v kontaktu s domovem. V rámci Roamingu na den bylo dosud k dispozici 500 MB dat a ode dneška je to dvojnásobek, tedy 1 GB. Kolik dat je potřeba třeba na poslech hudby, procházení webů nebo odesílání mailů, ukazuje Datová kalkulačka.

Kromě dat obsahuje Roaming na den za cenu 199 korun i neomezené volání a SMS do ČR a na čísla v zemi, kde se nacházíte, a to v případě neomezených tarifů. U ostatních je to podle počtu volných minut a SMS v rámci tarifu. Kdo bude potřebovat dat ještě víc, může si 1 GB dokoupit za 99 korun.

Poslouží v Thajsku i Švýcarsku

Roaming na den lze využít ve více než 120 zemích světa, třeba v Austrálii, Dominikánské republice, Egyptě, Japonsku, Mexiku, Nepálu, Thajsku, Turecku, USA, ale také ve Švýcarsku nebo na Ukrajině.

Kdo si Roaming na den neaktivuje, nemusí se bát, že by v zahraniční omylem utratil tisíce korun. Pro všechny zákazníky Vodafone automaticky nastavuje roamingový datový limit na 1300 korun měsíčně. Každý si ho případně může snížit nebo zvýšit.

Zóna 1 aneb roaming v EU jako doma

V rámci Evropského hospodářského prostoru, který zahrnuje Evropskou unii a další země v Evropě, už funguje volání i datování za ceny jako doma. Jde o skupinu zemí nazvanou Zóna 1.

„Pokud pojedete na dovolenou třeba do Itálie, Chorvatska, Řecka nebo Španělska, můžete používat svůj telefon na volání a SMS zprávy, jak jste zvyklí z domova. Spadá sem i Velká Británie nebo Island. Jestli přitom máte tarif s neomezenými daty, pro datování v EU se z něj stává štědrý balíček dat, jeho konkrétní výši si ověříte třeba v samoobsluze Můj Vodafone. I mimo Zónu 1 a v exotičtějších destinacích přitom můžete díky Roamingu na den používat telefon bez obav a nyní s dvojnásobkem dat,“ popisuje Milan Raška, marketingový ředitel Vodafonu. Další informace najdete také v článku S mobilem za hranice.

Cestovní pojištění s 50% slevou a soutěž

Vodafone dlouhodobě zákazníkům nabízí v aplikaci Můj Vodafone cestovní pojištění AXA s 50% slevou. Během letošního léta od 24. června až do 30. září pro ně má navíc velkou soutěž. Do slosování o ceny se zákazníci dostanou automaticky zakoupením cestovního pojištění online přes mobilní aplikaci Můj Vodafone. Soutěžní banner najdou v sekci Nabídky partnerů. A čím víc uzavřených smluv, tím vyšší mají šanci na výhru.

První vylosovaný výherce obdrží po skončení soutěže poukaz na zájezd od společnosti Invia v hodnotě 50 000 korun, který může uplatnit do 31. prosince 2025. Druhý vylosovaný výherce získá dětskou elektrickou koloběžku značky Segway, model Ninebot eKickScooter ZING C2.