Takhle to vypadá, když Koenigsegg Jesko zdolá 0-400-0 km/h za 27 vteřin

Miluju to! Vždy, když někdo představí nějaký nový vůz a chlubí se jeho neuvěřitelným výkonem, zrychlením nebo čímkoli dalším, přijde jistý pan Koenigsegg s kanystrem v ruce a naleje do svého Jesko Absolut trochu benzínu, aby překonal většinou svůj vlastní rekord. Tentokrát se Jesko Absolut řízené továrním jezdcem Markusem Lundhdem utrhlo ze řetězů a překonalo svůj vlastní rekord kdy dokázal vůz zrychlit z 0 km/h na 400 km/h a opět zpomalit na 0 km/h za neuvěřitelných 27,83 sekundy. Dosavadní rekord byl téměř o vteřinu pomalejší. Na to, jak rekord vypadal, se můžete podívat na videu níže. Nutno podotknout, že se jedná o sériový vůz.