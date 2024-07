Na iPhony 16 Pro míří nejpokročilejší OLED displeje současnosti!

Představení nové generace iPhonů se pozvolna blíží a tak není žádným velkým překvapením, že se o nich díky nejrůznějším únikům informací čím dál tím víc detailů. S jedním velmi zajímavým se před pár hodinami vytasil i asijský portál ETNews, podle kterého se u iPhonů 16 Pro (Max) dočkáme vskutku špičkových displejů – konkrétně nejpokročilejších, které si lze v OLED světě vůbec představit.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že se Applu podařilo pro iPhony 16 Pro (Max) nasmlouvat u Samsungu dodávku nových OLED panelů s označením M14, které mají být suverénně tím nejlepším, co je Samsung a vlastně i celý technologický svět v tomto směru schopen vyrobit. Hlavními přednostmi tohoto panelu má být vynikající jas spolu s dlouhou životností, respektive perfektní odolností vůči vypálení či podobným problémům. Co se pak týče jasu, ten by mohl povyskočit údajně „v základu“, tedy v SDR zobrazení, zhruba o 20 %.

Jelikož jsou M14 OLED panely žhavou novinkou a jejich výroba je složitá a i poměrně drahá. mají být iPhony 16 Pro (Max) prvními smartphony na světě, které je nabídnou. V letošním roce má pak tímto typem displeje disponovat už jen Google Pixel 9, který však vyloženě konkurencí pro iPhony není, tedy minimálně prozatím. Prodejnost Pixelů se totiž ani zdaleka netěší tak velkým číslům jako tomu je právě u iPhonů. A právě díky tomu by tak mohl být skutečně perfektní displej novinek pro mnohé uživatele extrémním lákadlem.