Baterie iPhone 16 Pro bude skutečně revoluční, tyto tři novinky nabídne!

Už dlouho víme, že nový typ baterií, které použije iPhone 16 Pro, nabídne mnohem lepší odvod tepla než aktuálně používané baterie. Může za to obal z nerezové oceli, který bude baterii chránit a který umožní snadnější odvod tepla z jejích útrob. Nyní se však objevila další informace o novém typu baterie, se kterou přišel známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten tvrdí, že kromě lepšího odvodu tepla nabídne baterie také vyšší hustotu vnitřních látek a to až o 10 % oproti současným bateriím. Apple díky zvětšení hustoty dokáže nabídnout delší výdrž telefonu bez toho, aniž by se musela baterie fyzicky zvětšovat.

Baterie se pak má týkat ještě jedna novinka, která souvisí s novou novelou zákona o spotřební elektronice v EU. Ta totiž vyžaduje, aby od roku 2025 výrobic zajistili možnost snadné výměny baterie ve smartphonech a podobných zařízeních přímo pro uživatele. Apple toho chce dosáhnout tím, že umožní odlepit baterii od vnitřních součástí telefonu pomocí takzvaného indukovaného lepení. Jakmile uživatel bude potřebovat baterii vyměnit, použije nízké elektrické napětí, které baterii odlepí a poté přiloží na místo novou baterii. Apple tak vynechá tradiční lepící proužky, které šlo jen velmi obtížně pro běžného uživatele odlepit a vyměnit si tak doma baterii. Právě tyto tři novinky týkající se baterie by měly iPhony nabídnout již v letošním roce a to minimálně v případě iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max.