Do dvou let dorazí AirPods s kamerami!

Sluchátka AirPods čeká v dohledné době zásadní vylepšení. Podle nových informací skvěle informovaného analytika Ming-Chi Kua je totiž chce Apple osadit infračervenými kamerami pro zlepšení prostorových zážitků v kombinaci s headsetem Vision Pro.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že infračervená kamera v každém AirPodu by měla fungovat na stejném principu jako ta, kterou Apple používá v iPhonech či iPadech pro Face ID. Jejich příchod do AirPods by pak měl proběhnout do roku 2026, tedy do dvou let. A k čemu že budou vlastně přesně sloužit? K co možná nejlepšímu snímání okolí uživatele, díky čemuž budou následně produkty s nimi spárované schopny lépe pracovat s prostorem a tedy na základě takto získaných dat zvládnou například lépe nastavovat prostorový zvuk ve smyslu toho, odkud přesně vychází a tak podobně. Rozhodně by se tedy jednalo o zajímavý upgrade, který by stál minimálně za vyzkoušení.

Pokud vás pak zajímají detaily ohledně výroby, o tu by se měl postaral Foxconn, který by měl v prvním roce vyrobit zhruba 10 milionů kusů tohoto modelu AirPods. Velmi pravděpodobně se pak bude jednat o AirPods Pro, jelikož právě ty jsou i nyní nejlépe využitelné s Vision Pro a podobné vylepšení by u nich dávalo největší smysl. Apple ale může samozřejmě i překvapit.