Připravte si s PanzerGlass nejen svůj mobilní telefon na letní dovolené

Komerční sdělení: Jen málokdo si umí představit, že by se na zaslouženou letní dovolenou vydal bez svého mobilního telefonu. Ty jsou již několik let pevnou součástí našich životů, a právě díky nim si můžeme všechny zážitky vyfotit a natočit. Obzvláště ale při letních radovánkách vystavujeme naše dotykové kamarády všemožným nástrahám, které nám je mohou poškodit či úplně zničit. Nikdo asi nechce řešit během dovolené rozbitý displej nebo poškrábané čočky fotoaparátu, kdy se oprava může rovnat i ceně nového zařízení.

Mezi nejkvalitnější výrobce ochranného příslušenství patří již dlouhá léta dánský výrobce PanzerGlass. Ten se specializuje na maximální, a přitom stylovou ochranu jak pro mobilní telefony, tak i pro chytré hodinky nebo tablety.

Není sklo jako sklo

Jeho tvrzená skla lze zakoupit na drtivou většinu aktuálních modelů a vyznačují se extrémní odolností, snadným nalepením a vybírat lze i z více variant. Pro nové telefony od Samsungu a Applu nabízí PanzerGlass kromě klasických tvrzených skel i variantu s názvem Privacy, pod kterou se ukrývá tvrzené sklo, které je nejen ochrání telefon, ale i obsah vaší obrazovky před ostatními kolem vás. Jinými slovy, lze přes sklo vidět jen při přímém pohledu a jakmile kouká někdo z boku, uvidí pouze černou obrazovku. Perličkou pak je ještě sklo Eyecare pro řadu iPhone 15, které kombinuje potlačení modrého světla z displeje telefonu s nižšími odlesky na přímém sluníčku.

Elegantní a extrémně odolné kryty

Zapomenout by se nemělo ani na ochranu zad nebo hran telefonu pomocí krytu. PanzerGlass má v nabídce kryty HardCase, které jsou velmi odolné s několikanásobnou certifikací Military Standard, a přitom nejsou nijak masivní. Naopak, skvěle padnou na telefon a příjemně se v nich telefon drží. Do krytů pro letošní Samsung telefony nebo telefony iPhone řady 15 PanzerGlass zapracoval i nevšední materiál D3O Bio, který se používá díky své odolnosti zejména v ochranném vybavení pro motorkáře. Na krytech to není nijak poznat, jen jsou odolnější a vydrží pád až z 4,8 metru.

Písek ani kamínky už čočky fotoaparátu nepoškodí

Každý známe jistě situaci, kdy jsme položili telefon na stůl, na kterém byl písek nebo jiné nečistoty a při jeho zvedání jsme tajně doufali, že to neodnesla právě dnes již pokročilá fototechnika. Právě tyto situace bravurně řeší PanzerGlass Hoops. Hoops jsou stylové ochranné kroužky na čočky fotoaparátu, které nejen chrání před poškrábáním, ale lze vybírat i z různých barev, a tím tak telefon zatraktivnit. Jejich lepení probíhá během pár vteřin díky přítomnosti aplikátoru a bát se nemusíte ani zkreslení výsledných fotek.

Maximální ochrana i pro chytré hodinky nebo tablety

Bát se nemusí ani majitele chytrých hodinek. I pro ně má PanzerGlass v nabídce tvrzená skla a pro Apple Watch i kryt FullProtection, který chrání nejen displej, ale i tělo hodinek. Navíc tím, že se jedná o kryt, který se na hodinky rychle a jednoduše nacvakne, tak ho lze používat jen pří náročných aktivitách, u kterých hrozí poškození hodinek a kdykoliv zase když nebude potřeba ho pak jednoduše sundat.

Pro rodiny s dětmi je na letních dovolených nepostradatelným parťákem i tablet. PanzerGlass má opět na většinu nabízených tabletů v nabídce odolná skla a majitele tabletů od Applu potěší i grafický papír. Ten dělá displej matným, je tak lépe čitelný na přímém sluníčku a také o mnoho příjemnější pro grafické práce se stylusem.

Produkty PanzerGlass lze zakoupit například na Mobil Pohotovosti