Recenze zesilovače WiiM AMP: Povinnost každého milovníka hudby za dostupnou cenu

Společnost WiiM sídlící v USA v Kalifornii na světovém a dnes i českém trhu není žádný nováček. Obrovské renomé si v audio segmentu vytvořila dostupnými streamery, které jsou postavené na skvělé ovládací aplikaci, jež dosahuje pravidelnými aktualizacemi pro nutnou stabilitu a rychlost. Za tímto ovládacím softwarem stojí známá společnost Linkplay s nemalými zkušenostmi v audio segmentu spolupracující s největšími renomovanými značkami (JBL, Yamaha, Marshall, Harman atd.). Nejdůležitější částí je samozřejmě výsledný zvukový zážitek, tím že do zmíněných streamerů je implementován Bit-Perfect algoritmus, který se standardně nachází v daleko dražších audio zařízeních, jsou streamery WiiM schopny skrze digitální výstup nabízet špičkový zvuk za dostupné peníze a tím se dostáváme i k samotnému mottu společnosti.

Proto vydání All In One zesilovače se jeví jako naprosto logická volba. Co to All In One zesilovač vlastně je, a jak jej co nejlépe využít, zapojit a co nejjednodušeji ovládat?

Čím dál častěji jako zdroj v Hi-Fi slouží streamování audia z hudebních služeb (Tidal, Apple Music, Spotify atd.). Díky nekonečnému seznamu hudebních alb a skladeb, jež každým dnem přibývají po tisících není nutné si hudbu kupovat na fyzických nosičích ale streamovat ji v reálném čase v bezztrátové či Hi-Res kvalitě. Vlastní hudební soubory lze také přehrávat z lokálního úložiště (NAS či externího HDD úložiště). Pro takovéto využívání je potřeba fungující a hlavně spolehlivá ovládací aplikace a v tomto ohledu WiiM naprosto exceluje, vše funguje rychle bez jakéhokoliv sekání.

Krátce o zesilovači

Zesilovač patří do kategorie tzv. All In One, tedy integrovaný zesilovač s implementovaným streamerem. Zesilovač pracuje ve třídě D s vysokým výkonem až 120W při 4 ohmech. Přístroj je uložen hliníkovém šasi s kvalitními pozlacenými repro terminály, což působí velice prémiově, minimálně v této cenové kategorii věc nevídaná. Když už jsme u designu inspirace u Apple produktů včetně samotné krabice se nezapře. WiiM Amp disponuje výbornou konektivitou pro dostatek ostatních externích přístrojů. Z digitálního připojení nalezneme na zadním panelu stále nejpoužívanější optický vstup (např. pro TV, CD, BD/DVD), USB-A potěší majitele rozsáhlé sbírky na externím úložišti včetně Hi-Res souborů až do rozlišení 192/24bit, škoda absence podpory DSD souborů, jež ale není v budoucnu vyloučena. Naopak příznivce analogového zvuku nezklame plnohodnotný RCA např. pro zapojení gramofonu případně externího přehrávače disponujícím těmito výstupy. Dále je zadní panel osazen LAN vstupem pro připojení internetového připojení a domácí sítí. Velkou devízou je integrovaný HDMI ARC vstup pro připojení TV HDMI kabelem. Na zadním panelu také nalezneme subwooferový výstup, který toto zařízení posouvá v celkové flexibiltě o ještě větší kus dále.

Na předním panelu ocení uživatelé klasický potenciometr, kterým lze přidávat nejen hlasitost ale také stiskem pustit či stopnout skladbu (pro zajímavost v road mapě WiiM lze nalézt v budoucnu ještě zajímavější využití tohoto ovládajícího konektoru). Příjemné led diody s modrými osvětlením (nabídnou v aplikaci i možnost úplného ztlumení) ukazují hlasitost přístroje.

Obsah balení

Jak jsme již zmínili balení a jeho obsah je inspirované evidentně apple produkty a toto se týká i obsahu balení, vše působí velice luxusně a příjemný bonus je přibalené veškeré kabelové příslušenství včetně HDMI kabelu.

První spuštění

Zesilovač byl testován na více lokacích se dvěma regálovými reproduktory: KEF Q350 a KEF LS50 Meta. Sestava byla doplněna o subwoofer Kube 10b s potřebnou kabeláží (repro kabel, subwoofer kabel od německé značky Eagle), ostatní nezbytné kabely jsou již součástí balení. Hned při prvním spuštění se WiiM Amp okamžitě přihlásil v oficiální aplikaci s názvem WiiM Home, jež je volně stažitelná v IOS a Google Play Store. Nastavení přístroje je velice jednoduché a intuitivní, trvající několik minut a to jen proto, že bude patrně vždy s novým přístrojem potřeba aktualizace softwaru. Aplikace WiiM Home jak bylo zmíněno je velice přehledná a intuitivní nabízející to nejpotřebnější pro naprosto svižný provoz. Tedy nejžádanější hudební aplikace (Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, Amazon Music apod.), NAS připojení z lokálního úložiště a nesmíme zapomenout ani na streamování internetových rádií z celého světa. Pokud uživatel preferuje aplikaci Tidal nainstalovanou přímo v mobilním telefonu, lze používat stále více populárnější propojení Tidal Connect, případně Spotify Connect. Jablíčkáři budou samozřejmě nadšeně využívat Airplay 2 konektivitu, Android uživatelé naopak Chromecast pro své audio soubory v mobilním zařízení nebo tabletu.

Jak WiiM Amp obstál v audio testu?

Rovnou můžeme prozradit, že se přidáváme k nadšeným světovým recenzentům a jedním slovem nás zesilovač svým výkonem a přednesem v cenové relaci do 10tis korun „odrovnal“. Nadšeni budou posluchači, kteří vyhledávají dostatek basů s teplejším charakterem zvuku. První část testu jsme vyzkoušeli kombinaci s repro Kef Q350, které jsou v + – stejné cenové kategorii.

Mike Oldfield a jeho skvělé Album Platinum naplňuje 20metrový pokoj basovou příjemnou energií, na druhou stranu ženský vokál Diany Krall a nádherná píseň “My Love Is“ i při vyšší hlasitosti neztrácí glanc. Pokud by na někoho basů či výšek bylo přehršle, lehce si zvuk poupraví díky přítomnému sofistikovanému ekvalizéru. Těšíme se ale jak přidáme do sestavy subwoofer KEF Kube 10. Skladby jsme pustili znovu a hned se nabízí i možnost otestování manipulace s basovou výhybkou. Reproduktory ještě více „prokoukli“ a přidávají více přesnosti do celkové reprodukce. Přeci jenom je znát, že náročné pasáže se subwooferem jsou opět o kus dále.

V poslechové místnosti u distributora zapojujeme druhou variantu s oceňovanými regálovými reproduktory KEF LS50 známé zejména pro svůj přesný zvuk a perfektní podání i náročných vokálů. Na první dobrou je jasné, že toto spojení bez subwooferu by nedávalo moc smysl, rovnou tedy zapojujeme v kombinaci s Kube 10. Tím, že o basovou část se stará subwoofer, LS50 prokazují svoji kvalitu na středech a výškách a rozhodně posun na stejných skladbách jsme zaznamenali. Ať už se se zaposloucháte do hlubokého vokálního přednesu Leonarda Cohena a fantastického alba Nevermind či zmíněná Diana Krall zde opravdu LS50 excelují. Navíc zde skvěle „hraje“ design šedivých KEF LS50 a WiiM Amp, kde snad byl použit stejný odstín a sestava působí opravdu elegantně.

Připojení s externími zdroji

Tím se přesuneme k zapojení s televizorem a využití HDMI ARC, které funguje na jedničku a moc se nám líbilo nastavení, zda chcete aby automaticky zapnulo zesilovač pokud dostane signál. Patříme mezi uživatele, kterým zvuk z TV na zprávy stačí ale při filmovém zvuku nebo sportovních přenosech vysloveně kvalitní ozvučení dělá radost. A zde se zesilovač osvědčil a při této konfiguraci převýší sounbar do 20tis velice snadno. Nemohli jsme také nevyzkoušet zvuk z gramofonu díky analogovému RCA vstupu a musíme říci, že nás velice mile překvapuje jak příjemně dokáže takto levný zesilovač analog zahrát. I když je jasné, že hifisté sáhnou po daleko dražším přístroji.

Závěrem

Zesilovač nabídne za cenu lehce přes 9 tisíc korun opravdu mnoho muziky i využití. Kdo hledá poctivý spolehlivý dostupný zesilovač navíc možným rozšířením o multiroom konfiguraci, nebo jen chce co nejefektivněji omladit svůj audio systém je na správné adrese. Testování jsme si moc užili a těšíme se na další novinky v audio světě.

