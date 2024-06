Apple spustil (nejen) v ČR a SR nový diagnostický nástroj pro domácí opravy!

Nástroj Apple Diagnostics v rámci programu samoobslužných oprav Self Service Repair je nyní k dispozici ve 32 evropských zemích, včetně Česka, Slovenska, Spojeného království, Francie, Německa a Nizozemska. S tímto nástrojem, který Apple spustil v prosinci 2023, mohou uživatelé vyřešit řadu problémů sami. Dává jim totiž do rukou prostředky, se kterými mohou otestovat funkčnost součástí a odhalit případné poškozené díly stejně jako v autorizovaných servisech Apple a v nezávislých servisech. Díky novému rozšíření mohou nyní program samoobslužných oprav Self Service Repair využít majitelé iPhonů, Maců a modelů Studio Display ve 33 zemích a ve 24 jazycích.

Účelem tohoto nástroje je prodloužit životnost produktů od Applu. I když Apple nabízí bezpečné a cenově dostupné možnosti oprav, prioritou zůstává navrhování a výroba produktů, které uživatelům dlouho vydrží. Pro zákazníka a planetu je nejlepší, když žádné opravy nejsou potřeba. Apple dnes zveřejnil bílou knihu, ve které vysvětluje firemní zásady navrhování produktů s dlouhou životností, což vyžaduje nalezení rovnováhy mezi odolností a opravitelností.

Nástroj Apple Diagnostics pomůže zákazníkům snadněji určit, zda jejich zařízení vyžaduje opravu. Uživatelé mohou na druhém zařízení spustit diagnostiku a její průběh a výsledek sledovat přímo na diagnostikovaném zařízení. Po zahájení diagnostiky a splnění pokynů na displeji se zákazníci dozví, zda jejich produkt potřebuje opravit a které díly je potřeba vyměnit.

Program samoobslužných oprav Self Service Repair, který byl představen v dubnu roku 2022, poskytuje každému, kdo má zkušenosti s opravami elektronických zařízení, přístup k příručkám, originálním náhradním dílům a nástrojům, jaké se používají v prodejnách Apple Store a autorizovaných servisech Apple. Program samoobslužných oprav Self Service Repair mohou využít majitelé 42 různých produktů od Applu včetně modelů MacBooků Air s čipem M3. Na seznam zemí, ve kterých je program samoobslužných oprav Self Service Repair k dispozici, se příští rok zařadí jako v pořadí 34. země i Kanada.

