Získejte na DATARTu jednoduše parádní slevu 450 Kč! Stačí splnit tuto věc a je vaše

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? Kdo by neměl. O to víc potěší, když se k nim dá dostat opravdu jednoduše a slevy jsou navíc vskutku velké. Přesně to je i případ nynější akce na DATARTu, na kterém můžete získat slevu ve výši 450 Kč na jakýkoliv nákup. Jediné, co je třeba udělat, je zaplatit přes Mastercard Click to Pay a sleva je vaše.

Tato platební metoda umožňuje použití napříč zařízeními, operačními systémy a prohlížeči pomocí technologie standardizované karetní společnosti a zajistí vám tak pohodlné placení kartou bez nutnosti přepisování údajů a opakovaných registrací.

Jaké výhody Mastercard® Click to Pay nabízí:

Jednoduché a rychlé platby

Inteligentní a pokročilé zabezpečení

Pohodlný způsob online platby

Nyní navíc slevu 450 Kč na další nákupy

Jak získat slevu 450 Kč na další nákupy?

Zaplaťte jednoduše a bezpečně pomocí služby Mastercard® Click to Pay.

Jakmile obdržíte fakturu k objednávce, dojde vám také e-mail s unikátním slevovým kódem.

Unikátní slevový kód v hodnotě 450 Kč lze uplatnit při nákupu nad 500 Kč. Jeho platnost je 30 dní.

• Platí od 11. 6. do 11. 7. 2024.

Více informací se dozvíte zde