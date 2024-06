Apple Store jak model na vaši poličku? Chce to hodně trpělivosti a šikovné ruce

Máte rádi modelařinu a Apple? Co tak propojit dvě vaše vášně do jedné a podívat se na detailní diorama obchodu Apple Store. To zřejmě vůbec nejlepší vytvořil jistý modelář vystupující na YouTube pod přezdívkou Downsize 다운사이즈. Za předlohu mu byl Apple Store v Gangnamu v Soulu v Jižní Koreji. Právě podle něj se rozhodl doslova a do písmene od nuly vytvořit dioráma zahrnující tento Apple Store. Většina modelářů je zvyklá, že si koupí stavebnici a tu pak již podle zručnosti více či méně upraví k obrazu svému. Ovšem nic takového jako stavebnice Appl Store neexistuje a tak je nutné vše vytvořit. Na to, jak vypadá a jak se staví model Apple Store, se můžete podívat ve videu níže. Aby toho nebylo málo, následují videa dalších povedených Apple Store modelů.