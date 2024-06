Tyto aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně získáte zdarma (18. 6. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hledáte aplikaci, která umí víc než jen převádět videa na MP3? Mpjex – MP3 Converter PRO je pro vás! Umožňuje nejen extrahovat hudbu z videa, ale také pracovat s celou řadou formátů. Mpjex funguje v několika krocích: jednoduše si importujte video nebo hudbu z vaší knihovny fotografií, iCloudu nebo přes Wi-Fi sdílení. Následně můžete extrahovat zvuk do formátů MP3, M4A, AAC, FLAC a mnoha dalších. A to není všechno! Aplikace umožňuje také konverzi videa mezi formáty MP4, TS, MKV, AVI, WMV a MOV. Integrovaný přehrávač vám pak pustí nejen hudbu, ale i videa, a to i na pozadí nebo s vypnutým displejem. Samozřejmostí je možnost přehrávat, sdílet nebo smazat výsledné soubory přímo v hudební knihovně.

Aplikace zdarma pro Mac

AnyMP4 PDF to Doc Converter

AnyMP4 PDF to Word Converter je praktický nástroj pro domácí uživatele i malé firmy, který by vám neměl chybět. Umožňuje převést libovolný PDF soubor do formátu Microsoft Word 97-2003, Word 2007 nebo Rich Text Formatu, což znamená, že s ním můžete dále snadno pracovat. Navíc program umožňuje otevírat a upravovat PDF soubory i v jiných známých programech pro práci s PDF, jako je třeba Adobe Reader. Kromě toho aplikace využívá technologii OCR, která rozpozná text v naskenovaných PDF souborech a převádí ho na editovatelný text. To nejenže zlepšuje výslednou kvalitu konverze, ale také celý proces zrychluje.

