Apple Watch již brzy automaticky rozpoznají (nejen) vašeho poobědového šlofíka a změří jej

Jste vyznavači poobědové siesty či krátkého spánku v jiných částech dne, který vám pomůže nabrat síly do dalších hodin? Pak pro vás máme poměrně zajímavou zprávu. Pokud totiž využíváte Apple Watch, s příchodem watchOS 11 si budete moci právě o těchto krátkých zdřímnutích udělat daleko lepší obrázek. Vaše hodinky se je totiž naučí automaticky detekovat a následně změřit.

Apple Watch jako takové v současnosti nedokáží režim spánku automaticky zapnout, takže pokud si jej chce uživatel změřit, musí jej nejprve ručně zapnout. Jablíčkáři testující watchOS 11 však začali na diskuzních fórech v čele s Redditem upozorňovat na to, že jim Apple Watch začaly automaticky zaznamenávat krátké šlofíky přes den a to bez aktivace spánkového režimu. Data z nich jsou pak stejně jako při měření spánku v noci dostupná v aplikaci Zdraví na iPhonu. Je sice poměrně zarážející, že zatímco krátké zdřímnutí dokáží Apple Watch rozpoznat a automaticky jej měřit, klasický spánek zatím nikoliv, nicméně vzhledem k tomu, že je watchOS 11 zatím teprve v první betě, je docela pravděpodobné, že Apple automatickou detekci spánku ještě vylepší a nutnost ruční aktivace měření tedy odpadne. Pokud se tak stane, znamenalo by to v tomto směru rozhodně velmi pozitivní krok vpřed.