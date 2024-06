Tyto 2 zásadní novinky dostanou letos Apple Watch Series 10!

Zatímco letošní generace iPhonů zřejmě nebude vzhledem k minimu novinek příliš zajímavá, v případě Apple Watch nás čeká pravý opak. Na letošek totiž připadají oslavy 10. výročí vydání Apple Watch, které by měl Apple pojmout po vzoru 10. výročí iPhonu představením výrazně upgradovaných Apple Watch. A ty se zdají být i podle nových informací velmi dobře informovaného analytika Ming-Chi Kua opravdu zajímavé.

Kuovy zdroje přišly před pár desítkami minut konkrétně s tím, že se u Apple Watch Series 10 počítá jednak s nasazením většího displeje a jednak s podstatně tenčím tělem. Hodinky se mají zvětšit konkrétně ze 41mm na 45mm a ze 45mm na 49mm s tím, že jejich tělo bude oproti předešlým generacím podstatně tenčí. Poměrně zajímavé je pak to, že rozměr hodinek jako takový by měl růst jen minimálně a zvětšení displeje proběhne primárně skrze zúžení rámečků kolem něj. Díky tomu se tak není třeba bát například toho, že u menší verze Apple Watch bychom se dočkali neúměrného zvětšení, kvůli kterému by byly hodinky již příliš velké zejména pro dámskou ruku.