Siri si můžete v iOS 18 přejmenovat!

Používáte rádi umělou asistentku Siri, ale její jméno se vám moc nelíbí a takříkajíc vám nejde přes ústa? Pak pro vás máme velmi zajímavou zprávu. Díky jejímu upgradu v iOS 18 ji totiž budete moci jednoduše přejmenovat, tedy svým způsobem.

Apple přidal do iOS 18 možnost hlasových zkratek pro Siri, které lze velmi zjednodušeně popsat jako fráze, které budou stačit vyslovit pro splnění určitého úkonu či akce. Jablíčkáři, kteří již iOS 18 pilně testují, si však všimli toho, že lze hlasové zkratky využít mimo jiné i k přejmenování Siri a to díky tomu, že jednou z možností hlasových zkratek je spuštění Siri pro následné zadání úkonu. Ve výsledku si tak lze aktivaci Siri nastavit na zcela jiné jméno, kterým se Siri zaktivuje a vy ji pak budete moci následně začít standardně zadávat úkony. Je ale třeba brát v potaz jednak to, že se nejedná o plnohodnotné přejmenování a tedy oslovovat bude třeba asistentku i nadále Siri (tedy v případech, kdy je oslovení třeba vyjma prvotní aktivace) a jednak taky to, že se změna jména nepropíše do vašich dalších zařízení a přejmenovanou Siri tak bude možné používat jen a pouze na iPhonu. I tak se ale jedná o zajímavý upgrade, který jistojistě potěší.