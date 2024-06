Konečně! Apple Watch Ultra 3 dorazí v nových barvách

Apple Watch Ultra si prakticky ihned po svém představení na podzim 2022 získaly oblibu velkého množství jablíčkářů pro jejich odolný design, akční tlačítko či delší výdrž baterie v porovnání se standardními modely. Ne vše však u nich hodnotí uživatelé kladně. Jedním z negativ jsou třeba velmi omezené možnosti výběru, jelikož jsou Ultra 1. i 2. generace dostupné jen v jediné barevné verzi – konkrétně pak v přírodní titanové. To se ale má letos konečně změnit, tedy alespoň podle informací velmi dobře informovaného Apple analytika Ming-Chi Kua.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že i letos má Apple v plánu vydat novou verzi Apple Watch Ultra. A pokud vám loňský model připadal do jisté míry zbytečný vzhledem k tomu, že toho nového přinesl vlastně jen velmi málo, u chystaných Ultra 3 si budete ťukat na čelo ještě víc. Podle dostupných informací má být totiž tato generace víceméně stejná jako Ultra 2 s tím, že jediný zásadnější rozdíl má být v tom, že se letos dočkáme kromě přírodní titanové verze i dalších barevných variant v čele s černou či modrou. Právě na nové barvy se tedy bude Apple snažit uživatele „utáhnout“ nejvíce a je docela pravděpodobné, že se mu to i podaří. Jsou to totiž právě nové barevné varianty, kterými boduje i u klasických Apple Watch Series. Ani ty se totiž v posledních letech nedočkaly žádných zásadních změn, nicméně díky chytře nastavenému dávkování novinek v kombinaci s novými barevnými variantami jimi zvládá Apple i nadále svět bavit. A jakou barvu byste u Apple Watch Ultra 3 uvítali nejvíce vy?