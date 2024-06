Apple chystá zásadní přepracování iPhonů a dalších produktů! Víme, co přijde!

Když minulý měsíc Apple světu ukázal svůj nový iPad Pro s neuvěřitelně tenkým tělem dosahujícím 5,1 mm v případě 13“ verze, nejednomu jablíčkáři jím vyrazil dech. Jak se však nyní zdá, jedná se jen o začátek. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana, podle kterých je příchod supertenkého iPadu Pro „jen“ začátkem nové produktové éry Applu.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že stejnou cestou, jakou se Apple vydal u iPadů Pro chce jít i u iPhonů, Apple Watch a MacBooků Pro. Cílem je pak jednoduše vytvoření nejtenčích a nejlehčích produktů ve svých kategoriích, což by z nich mělo učinit lákavější pro mnohé uživatele – a to nejen ty ze světa Applu. V tuto chvíli má probíhat intenzivní vývoj iPhonů 17, které mají minimálně v jednom případě dorazit v ultratenkém designu, přičemž pomalu se má rozbíhat i vývoj tenčího MacBooku Pro. Kdy ten dorazí ale zatím bohužel jasné není, stejně jako visí otazníky nad tím, kdy dorazí supertenké Apple Watch. Stát by se tak teoreticky mohlo již letos u modelu Apple Watch X, který bude oslavou 10. výročí příchodu Apple Watch, avšak potvrzena tato skutečnost zatím není. A co vy, budou pro vás Apple produkty s tenčím tělem lákavější?