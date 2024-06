Birddy: První smart budka na světe vám zprostředkuje hnízdění ptáčků jako nic předtím

Před pár dny se u nás objevila recenze Bird Buddy, prvního smart krmítka ptáčků na světě, které mi delá již nějaký ten pátek společnost na zahradě. Pokud však nechcete ptáčky pozorovat pouze při krmení, ale rovnou při hnízdění, je tu Birddy. Jedná se o první inteligentní ptačí budku na světě, která samozřejmě nabízí integrovanou kameru s nočním viděním, díky které máte možnost přes aplikaci pozorovat hnízdění ptactva přímo ve vaší budce.

Aplikace je napojena na umělou inteligenci a dokáže tak rozeznat více než 1000 druhů ptáků a informovat vás o tom, kdo u vás aktuálně hnízdí. Kromě možnost kdykoli a odkudkoli na světě nahlédnout do budky pomocí přímého přenosu z kamery do vašeho iPhone, vám po celou dobu hnízdění vytváří budka časosběrné fotografie a videa, díky kterým vidíte vše od momentu, kdy se ptáčci začnou klubat z vajíček, první krmení a zkrátka vše, co k narození nového ptáčátka patří. Budka je kompletně ze dřeva , nabízí odnímatelnou kameru s nočním viděním s rozlišením FULL HD a nechybí ani solární střecha, díky které vydrží baterie přece jen o něco déle. Birddy si můžete zakoupit za cenu lehce nad 6 tisíc korun přímo zde.