Naučte si využívat Léky ve Zdraví v iOS na maximum!

U každého léku si můžete upravit rozvrh užívání i další podrobnosti. Přejdete do Zdraví > Prohlížení > Léky a vyberete požadovaný lék. Následně klepněte na „Upravit“ u kategorie Rozvrh nebo Podrobnosti a proveďte požadované změny.

Přidání léku

Prvním krokem je přidání všech užívaných léků do aplikace. Otevřete aplikaci Zdraví a ve spodní liště klepněte na Prohlížení. Poté přejděte do kategorie Léky a klepněte na „Přidat lék“. Následně budete procházet průvodcem, ve kterém zadáte název léku, jeho sílu, formu a další informace. Můžete si také nastavit rozvrh užívání, a to včetně času a frekvence.