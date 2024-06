Zvyšte těmito jednoduchými nastavení úroveň soukromí vašeho iPhonu

Získejte kontrolu nad informacemi na uzamčené obrazovce iPhonu

Chcete se ujistit, že vaše soukromí na iPhonu je chráněno i v případě ztracení či odcizení zařízení? iOS vám umožňuje získat ještě lepší kontrolu nad informacemi zobrazovanými na uzamčené obrazovce. Operační systém iOS nabízí užitečné funkce, které vám pomohou skrýt citlivá data před zraky nepovolaných osob. Postupujte podle následujících kroků:

Otevřete na svém iPhonu Nastavení.

Přejdete do sekce Face ID a kód.

V sekci Povolit přístup při uzamčení si projděte a případně upravte dostupnost funkcí na uzamčené obrazovce.

Můžete se tak rozhodnout, zda se budou zobrazovat widgety, oznámení, ovládací centrum, Siri či náhledy zpráv. Díky těmto možnostem zajistíte, že váš iPhone zobrazí pouze to, co chcete, a to i v případě, že se dostane do nesprávných rukou.