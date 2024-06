Eletricity Maps: Sledujte v reálném čase, z čeho jednotlivé země vyrábí elektřinu a jak ničí ovzduší

Ať už se skutečně zajímáte o ekologii nebo jen poslední dobou v každé reportáži týkající se eurovoleb narážíte na to, že v podstatě nejdůležitějším tématem všech politiků se stává green deal, je aplikace Electricity Maps rozhodně tou, která by vás mohla zaujmout.

Zdarma dostupná aplikace pro iOS a Android totiž ukazuje, jak jednotlivé země nakládají s výrobou energie. Na mapě vidíte jednotlivé státy a v reálném čase je u nich zobrazeno, odkud čerpají nebo kam dodávají energii v rámci sousedních států. To nejzajímavější však je, že jsou na mapě zobrazeny informace o uhlíkové stopě, která vzniká během výroby elektřiny v jednotlivých států.

Pokud si pak rozkliknete jednotlivé země, zjistíte jednak to, z jakých zdrojů aktuálně vyrábí elektřinu, ale také informace o tom, kolik emisí, respektive kolik gramů CO2 aktuálně vypouští do ovzduší výroba energie pro ten či onen stát. Jedná se o takzvanou uhlíkovou intenzitu znázorňující počet gramů CO2 na výrobu jedné kWh. Nechybí pak ani informace o tom, jaké množství emisí vzniká z jednotlivých zdrojů nebo kolik procent elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů. Jen se připravte na to, že pokud jste fanoušci ekologie, budete vidět, že ČR patří spíše mezi ty, jenž vytváří velké množství CO2 než mezi země, jenž jsou zelené.

Eletricity Map si můžete zdarma stáhnout přímo zde.