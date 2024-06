Modré světlo (nejen) z mobilů vám nezhorší spánek, tvrdí nové studie

Žijeme v moderní době, která se vyznačuje mimo jiné tím, že jsme doslova obklopeni nejrůznějšími displeji pro konzumaci obsahu. Právě to však podle některých odborníků našemu tělu vůbec neprospívá, přičemž například vyzařování modrého světla z těchto obrazovek má mít negativní vliv na náš biorytmus, spánek a tak podobně. Tedy, mělo by mít až doposud. The Times totiž nyní poukázal na přehled celkem 11 studií z celého světa, ze kterých vyplývá, že vlastně žádné důkazy o tom, že by lidem zhoršovalo modré světlo spánek neexistují a tedy by mělo být ve výsledku úplně jedno, zda před spaním koukáte do mobilu či nikoliv. Kvalita vašeho spánku by totiž měla být totožná.

V jedné ze studií zaznívá například to, že po sérii experimentů opravdu nelze říci, že by mělo modré světlo jakýkoliv vliv na usínání a kvalitu spánku jako takovou. „Když se podíváme zpět na všechny faktory, které mohou škodit našemu spánku, obrazovky jsou přeceňovány,“ tvrdí například klinický psycholog Michael Gradisar, který se podílel na článku publikovaném v odborném časopise Sleep Medicine Reviews. Ten sice jedním dechem uznává, že mobily před spaním skutečně mohou kvalitu spánku ovlivnit, ale spíš než modrým světlem je to prostě jen tím, že jsou kvůli nim lidé déle vzhůru, leckterý obsah je rozruší a tak podobně. Jinými slovy, fungují jako oddalovače spánku, tak lze však vnímat leccos.

Se slovy Gradiisara se do značné míry ztotožňuje i profesor cirkadiánní neurovědy na Oxfordské univerzitě Russell Foster. I on je toho názoru, že spíš než modré světlo má na kvalitu spánku vliv to, co před ním člověk konzumuje. Studie tvrdící, že modré světlo je pro spánek špatné, se pak dle něj opírají o objev z roku 2000, který se točí kolem vysoce citlivých buněk řídících produkci melatoninu. Od té doby však již uplynulo mnoho vody a i proto se nyní vědci nebojí otevřeně říci, že modré světlo dost možná není tak velkým strašákem, jaký se z něj dělá.