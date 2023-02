Jak zlepšit spánek pomocí iPhone a Apple Watch

Apple dává svým uživatelům dlouhodobě najevo, že mu záleží na jejich zdraví a fyzické kondici. Obzvláště to pociťují majitelé Apple Watch, kteří mají k dispozici čím dál lepší funkce pro záznam pohybové aktivity, sledování vybraných zdravotních funkcí, ale také pro sledování spánku. Právě sledování spánku a zlepšení jeho kvality se bude týkat tento článek.

Špatná kvalita a nedostatečná délka spánku může vést k řadě komplikací. Mezi ně může patřit mimo jiné i přibývání na váze, poruchy metabolismu nebo zvýšené riziko zdravotních potíží, kterým by se jinak dalo předcházet. Určitě nikdo netvrdí, že nekvalitním spánkem si automaticky přivodíte obezitu. Řada stávajících výzkumů ale ukazuje, že existuje jasná souvislost mezi trvale dobrou kvalitou spánku a zdravou, udržovanou tělesnou hmotností. Pokud to celé opravdu hodně zjednodušíme, můžeme říci, že v případě dlouhodobě nedostatečného spánku se můžete cítit unavení, malátní, pomalí, a může se u vás objevit neodolatelná chuť na vysoce kalorická jídla s velkým obsahem cukrů či tuku. Ti šťastnější jedinci vlastně nemusí nic sledovat – zkrátka zalehnou a spí dostatečně dlouho a tvrdě bez ohledu na podmínky, a nad aplikacemi a pomůckami pro sledování spánku mávnou rukou. Pokud chcete sledovat svůj spánek, můžete k tomu využít jak Apple Watch, tak i iPhone, a na pomoc si vzít buďto nativní nástroj pro měření spánku, nebo některou z aplikací třetích stran.

S nasazenými hodinkami bude sledování vašeho spánku přesnější a získáte více dat, rozhodně ale nejsou pro tyto účely nezbytné. Spánek v aplikaci Zdraví na iPhonu automaticky sleduje dobu strávenou v posteli na základě nočního používání iPhonu. Chcete-li spánek sledovat přesně i bez hodinek Apple Watch, dejte si pozor, abyste po ulehnutí do postele nekontrolovali telefon. Tak budou údaje o spánku přesnější. Pokud víte, že máte sklon propadat nočnímu nekonečnému procházení sociálních sítí nebo odpovídání na zprávy, můžete si na iPhonu ve Zdraví -> Prohlížení -> Spánek přizpůsobit večerku a podrobnosti režimu Soustředění. S prevencí nočního pobývání na smartphonu vám pomůže také funkce Čas u obrazovky.

Existuje také spousta ověřených způsobů, jak si usnadnit usínání a zlepšit kvalitu spánku. Pokud pracujete večer nebo dokonce do noci na počítači, určitě se vám vyplatí kroky, které povedou ke snížení míry modrého světla. Může se jednat o nativní funkci Night Shift, aplikace typu f.lux, nebo klidně třeba speciální červené brýle, blokující modré světlo. Významnou roli hraje také ladění osvětlení v místnosti ve chvíli, kdy se chystáte uložit ke spánku. V nativní Domácnosti si na vašich Apple produktech můžete hravě nastavit nejrůznější scény, které vám pomohou vytvořit před spaním tu správnou atmosféru. Klíčový je výběr vhodného chytrého osvětlení, které si přímo na iPhonu můžete přizpůsobit na maximum. Nepodceňujte ani správnou teplotu v místnosti. V současné chvíli se venkovní teploty pohybují pod nulou a někteří z nás mají tendence si doma více přitápět. Podle odborníků by se ale ideální teplota v ložnici měla pohybovat mezi 17 – 20° C. Před spaním tedy stáhněte ventily topení, a nezapomeňte také pořádně vyvětrat – v zimě ideálně krátce, ale zato naplno. Před spaním je dobré omezit přejídání, kofein, nebo třeba pití černého čaje, ale i alkoholu. Pro záznam příjmu jídla i pití můžete využít nejrůznější aplikace. Někomu může před spaním pomoci i meditace a relaxace.