Jablíčkáři podle výzkumu Apple Watch málo spí

Data z Apple Watch naznačují, že většina lidí nemá v noci dostatek spánku. Data pochází ze studie Apple Heart and Movement Study, kterou vytvořili Apple a Brigham and Women’s Hospital, aby se zkoumaly možné včasné varovné příznaky fibrilace síní. Informace vychází z březnového vydání dat.

Fotogalerie Apple Watch 8 LsA 20 Apple Watch 8 LsA 21 Apple Watch 8 LsA 22 Apple Watch 8 LsA 23 Apple Watch 8 LsA 24 Apple Watch 8 LsA 25 Vstoupit do galerie

Projekt zaměřený na spánek odhaluje, že průměrná doba strávená spánkem (u účastníků projektu) byla 6 hodin a 27 minut. Pouhým 31, 2 % účastníků se podařilo dosáhnout 7 a více hodin spánku, což odpovídá minimu doporučeného American Heart Association. Nejvíce účastníků, a to 39,7 %, dosáhlo na 6 až 7 hodin spánku. Dalších 20,3 % má denně 5 až 6 hodin spánku a 8,8 % dokonce méně než 5 hodin. Brigham and Women’s Hospital k testu dodává, že spánek je považován za velmi důležitou oblast zdraví, jehož nedostatek je spojován s mnohými zdravotními tématy. Výzkumníci také zaznamenali značný rozdíl v tom, kdy lidé jdou spát ve všední den a kdy o víkendu. Jak byste očekávali, většina lidí ve všední den chodí spát před půlnocí (66,4 %). O víkendu celkem 56,6 % účastníků chodí spát až po půlnoci. Údaje se zakládají na vzorku více než 42 tisíc lidí, kteří se do projektu dobrovolně zapojili prostřednictvím aplikace Apple Research. Sledujete za pomoci Apple Watch svůj spánkový režim?