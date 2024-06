Stáhněte si zdarma úžasné wallpapery SpaceX Starship pro váš smartphone

Pokud jste fanoušci SpaceX a konkrétně pak největší rakety této společnosti Starship, určitě oceníte následující sérií wallpaperů pro váš iPhone, které zobrazují právě Starship. Fotografie jsou pořízeny kamerami SpaceX a to jak ze země, tak přímo z rakety. Jedná se o fotografie ze zatím posledního startu rakety, který se uskutečnil 6. června letošního roku a jednalo se o již čtvrtý start Starship. Raketa startovala ze Starbase v Texasu. Starship je nejvýkonnější raketa na světě, která je navržena tak, aby dokázala opět přistát a bylo ji možné opakovaně používat.

Starship je vysoká 22 pater a je postavena z nerezové oceli, díky čemuž má jedinečný lesklý povrch. Poháněna je 39 motory Raptor, do kterých proudí jako palivo metan. Pokud tedy fandíte SpaceX a milujete technologie, mohly by vás následující pozadí pro iPhone zaujmout. Wallpapery si stáhnete tak, že si v následující galerii vyberete ten, jenž se vám líbí a poté kliknete v levém horním rohu v galerii na ikonu lupy, zobrazíte jej v plné rozlišení a stáhnete přímo do svého smartphone a následně nastavíte jako pozadí plochy.