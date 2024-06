Stáhněte si perfektní wallpapery Apple Parku

V momentě, kdy lidé žasli nad tím, co umí nové iPady a Apple Pencil, si všiml Basic Apple Guy krásného záběru, který Apple ukázal během poslední Keynote. V čase 37:57 této keynote totiž přelétává dron nad Apple Parkem a záběry z dronu se změní v kresbu Apple Parku z horního pohledu. Chtělo to dost práce, protože samotné video, i přesto, že je k dispozici ve 4K, stále nabízelo pouze rozmazané záběry na Apple Park namalovaný pomocí Apple Pencil. Basic Apple Guy si však dal tu námahu a vše převedl do krásných pozadí pro Mac, iPad a iPhone. Pokud se vám líbí Apple Park a chcete zajímavé pozadí pro svá zařízení, můžete je stahovat níže.