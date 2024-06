Tyto parádní iOS aplikace stojí rozhodně za vyzkoušení

Lil Artist

Pokud máte doma předškolní nebo mladší školní ratolesti, můžete vyzkoušet Lil Artist, vzdělávací a zábavnou vzdělávací platformu pro děti ve věku 2-7 let. Tato aplikace v angličtině nabízí bezpečné a nestresující prostředí pro učení, kde vaše dítě může objevovat a učit se svým vlastním tempem. Díky kolekci interaktivních her, digitálních pohádkových knížek, matematického učení, paměťových her, omalovánek, logických hádanek, abecedního stopování a pohádek na dobrou noc poskytuje Lil Artist dětem nekonečné možnosti zábavy a vzdělávání. 100% bez reklam. Rozhraní přátelské k dětem pomáhá dětem v procesu učení.

Fotogalerie Lil Artist 1 Lil Artist 2 Lil Artist 3 Lil Artist 5 Lil Artist 6 Lil Artist 7 Vstoupit do galerie

Aplikaci Lil Artist stáhnete zde.