WWDC 2024: Kdy, kde a jak sledovat a co se na něm ukáže

WWDC 2024 je již doslova za dveřmi! Pokud si tedy tento svátek všech fanoušků Applu a zároveň suverénně největší akci Applu první poloviny letoška nechcete nechat ujít, v následujících řádcích vám v rychlosti nastíníme vše důležité, co od WWDC 2024 čekat a jak úvodní Keynote konference sledovat.

WWDC 2024 – Kdy, kde a jak sledovat

Stejně jako v předešlých letech, i letos bude WWDC trvat celý pracovní týden – konkrétně pak od 10. do 14. června. A stejně jako v předešlých letech platí i to, že pro veřejnost bude suverénně nejzajímavější hned úvodní Keynote této konference. Ta se uskuteční od 19:00 našeho času v pondělí 10. června s tím, že by měla být opět předtočená.

Přenos z Keynote, respektive premiéra předtočeného videa poběží od pondělní 19. hodiny hned na několika platformách. Vysílání poběží například na YouTube, Apple.com, ale v minulosti vysílal Apple třeba i na Twitteru. Vlastníte-li Apple TV, i zde bude event k vidění, konkrétně pak v aplikaci TV. Mimochodem, pokud nemáte Apple TV, ale vaše televize nabízí aplikaci TV od Applu, i vy můžete přes tuto aplikaci sledovat přenos. Z našich mnohaletých zkušeností bychom vám pak ke sledování doporučili zřejmě právě buď aplikaci TV, nebo web Apple.com, jelikož zde běží přenost zpravidla nejlépe a hlavně s několikavteřinovým předstihem oproti YouTube. I YouTube je však takřka bezproblémové a ke sledování bohatě postačí.

Bohužel, přenos běží v angličtině a tak pokud tímto jazykem nevládnete, komentář přímo z úst předních představitelů Applu vám moc neřekne. Na našem magazínu pro vás nicméně budeme mít česky psaný živý přepis, ve kterém bude v reálném čase popisovat vše, co se v předtočeném videu odehraje.

WWDC 2024 – Co přinese

Letošní plán pro představení novinek je naprosto jasný. Čeká nás konkrétně představení:

iOS 18

iPadOS 18

tvOS 18

macOS 15

watchOS 11

nový HomePodOS

visionOS 2

Naopak pokud doufáte v odhalení hardwaru, máte smůlu. Příchodu nových hardwarových produktů totiž nenapovídá vůbec nic, ba právě naopak bylo jejich představení několika na sobě nezávislými zdroji vyloučeno. Pokud by tedy Apple nějaký ten hardware vytasil, jednalo by se o extrémní překvapení, které upřímně absolutně neočekáváme ani my v redakci. Už jen proto, že si Apple v poslední době oblíbil kratší, svižné konference, která se očekává i v pondělí.

iOS 18 očekávané novinky

spousta AI funkcí pro zjednodušení běžných činností

nové retro tapety, které jsme znali z předešlých iPhonů

přizpůsobitelné ovládací centrum s vylepšenými prvky pro lepší/intuitivnější ovladatelnost

možnost umístit aplikace na ploše iPhonu kamkoliv a to i s mezerami mezi ikonami a tak podobně

nová aplikace Hesla pro snažší správu hesel uložených na iCloud Klíčence

více o iOS 18 zjistíte zde

iPadOS 18 očekávané novinky

spousta AI funkcí pro zjednodušení běžných činností

obecně přiblížení se operačnímu systému macOS dalšími funkcemi, které umožní využívat iPady zase o něco více jako Macy

nové retro tapety, které jsme znali z předešlých iPadů

režim vysokého výkonu pro iPady s čipy M, který po vzoru Maců soustředí výkon na určitou aplikaci na úkol ostatních funkcí zařízení

aplikace Kalkulačka

více o iPadOS 18 zjistíte zde

macOS 15 očekávané novinky

spousta AI funkcí pro zjednodušení běžných činností

více o macOS 15 zjistíte zde

watchOS 11 očekávané noviny

nové ciferníky

tvOS 18 hlavní novinky

nové spořiče obrazovky

visionOS 2 očekávané novinky