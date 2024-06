Niceboy představil platební prsten! Prodávat jej začne již za pár dní

Inovativní formy placení se díky mBank opět posouvají vstříc budoucnosti. Digitální banka mBank se spojila s partnery Mastercard a Niceboy a jako první v České republice uvedla na trh platební prsten. Placení ještě nikdy nebylo tak snadné a stylové. Už žádné hledání telefonu nebo karty – absolutní svoboda třeba na pláži nebo při běhu právě přichází.

„Je úžasné vidět, jak rychle se svět technologicky vyvíjí. V mBank jsme odhodláni být v této oblasti vždy v čele. Klientům nabízíme různé možnosti rychlého, pohodlného a zejména bezpečného placení jako alternativy k používání fyzické platební karty. Naši klienti tyto inovace, ať už se jedná o Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, bezkontaktní platby analogovými hodinkami SwatchPAY!, nebo virtuální karty, milují. Dnes svou pozici lídra v platebních inovacích potvrzujeme. Máme radost, že právě mBank společně s partnery Mastercard a Niceboy na trh jako první uvádí revoluční novinku v podobě platebního prstenu,“ říká Paweł Kucharski, generální ředitel mBank v Česku.

Díky tomuto unikátnímu spojení firem, které se technických novinek rozhodně nebojí, mBank přináší klientům něco, o čem Češi mohli prozatím slýchat jen ze zahraničí.

„Pro naše klienty je podstatné, aby mohli své peníze řešit rychle a efektivně. Technologické inovace, které zjednodušují každodenní placení, jsou jim – stejně jako nám – vlastní, a proto tuto novinku určitě ocení. Placení totiž nikdy nebylo rychlejší, jednodušší a pohodlnější. Stylový prsten máte stále na ruce a můžete ho kdykoliv použít. Kdybyste ho náhodou ztratili nebo nemohli najít, stačí si v mobilní aplikaci jednoduše z prstenu odebrat platební kartu, případně ji dočasně deaktivovat,“ vysvětluje Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank Česká republika pro oblast produktového a segmentového managementu.

Stylové platební prsteny budou od 10. června k dispozici ve třech variantách – bílé s lesklým provedením a černé s lesklým nebo broušeným provedením. Jsou skvěle kombinovatelné a vhodné snad pro všechny situace: na sport, pracovní schůzku, do divadla, na festival… Zkrátka všude, kde by vám hodinky kazily outfit, mobil není kde mít a kabelku u sebe mít nechcete. mBank tuto novinku přináší ve spolupráci se dvěma silnými partnery – Mastercard a Niceboy.

„Rostoucí obliba placení mobilem, hodinkami a dalšími nositelnými zařízeními je největším trendem poslední doby. Počet plateb pomocí digitální kopie karty, tedy takzvaného tokenu, se od roku 2021 ztrojnásobil a je evidentní, že zákazníci vyhledávají takové způsoby platby, které jsou pro ně pohodlné, bezpečné, a hlavně mají platební nástroj vždy po ruce. Rádi na trh přinášíme smysluplné inovace a přesně proto přicházíme s mBank a Niceboy s touto novinkou. Z našich dat víme, že platební prsteny v lidech vzbuzují zájem a každý čtvrtý by je rád vyzkoušel,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

„Digitalizaci platebních karet s využitím technologie tokenizace máme v Česku již velmi dobře zvládnutou v mobilních telefonech i hodinkách globálních výrobců. Pro spolupráci s českou společností Niceboy jsme se rozhodli, abychom se více přiblížili potřebám tuzemského trhu, zejména v kategoriích jako jsou právě prsteny, které dosud nebyly tak snadno dostupné. Partnerství s mBank a Niceboy ukazuje, že špičkové globální technologie je možné nabízet i prostřednictvím lokálních výrobců, kteří jsou blíže tuzemským obchodním partnerům i spotřebitelům,“ říká Luděk Slouka, ředitel digitálních plateb a inovací ve společnosti Mastercard.

„Niceboy je českým výrobcem elektroniky, který se dostal do povědomí většiny spotřebitelů hlavně díky bezdrátovým sluchátkům a reproduktorům. Naši produktovou nabídku dále rozšiřujeme o nové kategorie a kromě segmentu elektroniky do domácnosti se nyní intenzivně zaměřujeme i na segment chytrých hodinek a prstenů. Jsem proto nesmírně hrdý na to, že jsme prvním hráčem, který na náš trh přináší inovaci v podobě platebního prstenu Niceboy ONE. Jedná se o úplně první produkt podporující nové platební řešení Niceboy Pay a další produkty budou brzy následovat,“ vysvětluje Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy. „Naše motto je ‚It’s your day!‘. Nejenom proto produkty od Niceboye kladou důraz na kombinaci skvělého designu a jednoduchého používání každý den.

Platební prsten nebude výjimkou. Není potřeba jej nabíjet, je odolný proti vodě a platba s ním probíhá stejně jednoduše a hlavně bezpečně jako s běžnou platební kartou,“ dodává.

„Jako digitální banku nás nesmírně těší, že nadále roste trend placení bezkontaktními zařízeními – mobilem nebo hodinkami. Klienti mBank provedou více než polovinu všech transakcí na terminálech u obchodníků něčím jíným než kartou (telefonem, hodinkami). U klientů ve věku 15 až 20 let je to dokonce až 80 procent,“ uzavírá Martin Podolák.

Až do září 2024 si tento stylový doplněk může za 1 Kč exkluzivně zakoupit 1 000 stávajících klientů mBank, kteří budou vylosováni, a rovněž za 1 Kč také 1 000 nových zákazníků banky. Kdo nebude chtít čekat nebo věřit svému ve štěstí při losování, bude si prsten moci pořídit rovnou, a to se slevou za 1 249 Kč (oproti maloobchodní ceně 1 990 Kč). Klienti mBank tak budou první na českém trhu, kteří si budou moci tento nový způsob placení vyzkoušet a užít si překvapené reakce okolí.

Platební prsten Niceboy One půjde zakoupit zde