Jedno z nejzajímavějších vylepšení watchOS 11 si naplno užijeme až na podzim!

Zatímco v loňském roce se o watchOS 10 hovořilo opravdu intenzivně vzhledem k tomu, že se od něj očekávala spousta zásadních změn a vylepšení, letos je tomu u watchOS 11 přesně opačně. Od systému se totiž žádné zázraky neočekávají a úniků informací je proto zatím jako šafránu. O to víc potěšil ten, se kterým přišel před pár hodinami skvěle informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman. Jeho zjištění totiž lidově řečeno „zabijí dvě mouchy jednou ranou“.

Zdroje Gurmana pocházející zřejmě přímo z Applu vynesly tentokrát to, že si kalifornský gigant chystá pro watchOS 11 zbrusu novou nativní aplikaci, která bude napojena na Zdraví na iPhonu. Řeč je konkrétně o monitoringu krevního tlaku, takže jak už asi tušíte, od Apple Watch Series 10, které mají dorazit na podzim, bychom měli dostat právě tuto funkci, pro kterou si Apple již chystá do watchOS 11 speciální aplikaci. A nejen to. Jak již bylo řečeno, zároveň chystá její napojení na Zdraví na iPhonu s tím, že to bude dostupné hned od vydání iOS 18 coby vylepšená správa údajů o krevním tlaku.

Fotogalerie apple watch x 1 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 2 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 3 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 4 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 5 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 6 Zdroj: Wordsmattr.io apple watch x 7 Zdroj: Wordsmattr.io Vstoupit do galerie

Bohužel, vzhledem k tomu, že Apple Watch Series 10 vyjdou stejně jako watchOS 11 pro veřejnost až na podzim, s aplikací pro měření krevního tlaku se logicky seznámíme až za pár měsíců. Pro tuto funkci totiž budou třeba speciální senzory, kterými žádné současné Apple Watch nedisponují. Jediným důkazem blížícího se příchodu tohoto vylepšení tak bude „jen“ vylepšená správa pro záznam krevního tlaku ve Zdraví na iPhonu.