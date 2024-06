Applu unikly první novinky z visionOS 2.0!

Úvodní Apple Keynote, naplánovaná na příští pondělí se nebude točit jen kolem novinek z iOS 18. Svou premiéru si zde totiž samozřejmě odbudou i další nové operační systémy z dílny Applu v čele s macOS 15, watchOS 11 a samozřejmě i visionOS 2.0. Právě ten přitom vzbuzuje možná největší otázky, jelikož z něj Applu zatím neunikly prakticky žádné novinky. To se ale nyní díky leakerovi vystupujícím pod přezdívkou Apple Vision Commentary mění.

Leaker před pár hodinami na svém účtu na X uvedl konkrétně to, že visionOS 2.0 běží v tuto chvíli na méně než 1 % aktivních headsetů, z čehož je jasné, že jej Apple před uvedením testuje. Co se pak týče novinek jako takových, kalifornský gigant si pro visionOS 2.0 připravil řadu svých dalších nativních aplikací, které se mu do první verze nevešly, dále pak celosystémové živé titulky pro řeč (a to pravděpodobně i ve formě real-time překladače) či sledování dýchání v aplikaci Mindfulness. Dále se systém zaměří na dodělávky věcí, jejichž absence jablíčkáře v první verzi štvala. Řeč je například o možnosti uspořádat si aplikace v systému dle svých preferencí a tak podobně, jelikož ani tato věc není ve visionOS 1.0 k dispozici. Zda jsou předpovědi leakera přesné či nikoliv se dozvíme již příští týden.