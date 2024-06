Formule 1 a další stroje rozburácí Prahu! Kdy a kde se v ní objeví?

Už 17. srpna zavítá do centra Prahy tým Red Bull Racing se svou událostí Red Bull Showrun. Uvidíte a uslyšíte v akci nejen monopost Formule 1, program nabídne i další motorsportová esa! Již teď se můžete těšit na dechberoucí driftování v podání německého dua Red Bull Driftbrothers nebo na ultra odvážné kousky litevského freestylového kaskadéra Arase Gibiezi.

Red Bull Showrun presented by foodora přináší vzrušující spojení motorsportu s městskou show a zábavou. Závodní jezdci se z uzavřených okruhů přesunou do ikonických ulic, kde se předvedou před veřejností. Akce s tímto názvem jsou celosvětově velmi oblíbené mezi fanoušky motorsportu a adrenalinu. „Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ poznamenává k nadcházející akci Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Ikonický zvuk vítězného RB7

Red Bull Racing tým přiveze do Prahy ikonický vůz RB7 nasazený pro rok v 2011, v němž Němec Sebastian Vettel a Australan Mark Webber během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství, Sebastian Vettel se stal světovým šampionem a Red Bull Racing získal pohár konstruktérů. „RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3, který zvládne až 18 000 otáček za minutu, váží přibližně 650 kilogramů a dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než tři sekundy,“ popisuje vůz Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

„Každý kluk asi byl v životě fascinován formulí 1 a uměním pilotů, kteří bravurně zvládají tyto neuvěřitelně silné stroje. Bude zajímavé vidět v Karlíně monoposty mistrů světa, těším se na to,“ říká Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8. „Těší mě, že letos show přivítáme u nás a Osmička bude chvíli středobodem dění a v “záři reflektorů“. Obecně máme u nás rádi klid, tady ale rádi uděláme výjimku i za cenu trochu dočasného nepohodlí,“ dodává místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil.

Driftování s Red Bull Driftbrothers

Johannes Hountondji a Elias Hountondji, to je světoznámé bratrské duo, které má na svém kontě řadu mistrovských titulů v mezinárodních driftovacích soutěžích a patří mezi deset nejlepších jezdců světa. Za jejich misi platí seznámit širokou veřejnost s driftováním coby závodním sportem. A to také naplno předvedou na pražské zastávce Red Bull Showrun. Ve svých driftovacích vozech BMW M4 G82, z nichž se každý pyšní výkonem přes 1 000 koní, budou pálit gumu a ohromovat diváky neoddiskutovatelným talentem. „Budeme replikovat soutěž Drift Masters s několika jednotlivými jízdami, které odpovídají kvalifikačním jízdám. Pak se pustíme do bitev, kde se dva vozy utkají o maximální počet bodů. A samozřejmě přidáme také manévry, které trénujeme speciálně pro pražskou zastávku,“ láká duo Driftbrothers, jež v české metropoli ještě nebylo a rádo by stihlo ochutnat českou svíčkovou omáčku.

Kaskadérská jízda Arase Gibiezi

Arūnas „Aras“ Gibieža je jedním z nejznámějších světových kaskadérů, jenž svými dovednostmi baví na soutěžích a exhibicích na všech kontinentech. Od útlého věku ho fascinovaly extrémní sporty a nedokázal projít kolem dvoukolového vozidla, aniž by ho vyzkoušel. Uznávaný kaskadér se nemůže dočkat, až ukáže pražským divákům jedinečné výkony se svým strojem KTM 990 DUKE „THE SNIPER“. „V mé show bude spousta akce, wheelies (jízda po zadním kole), stoppies (jízda po předním kole), burnouty (protáčení a pálení zadních pneumatik, včetně akrobatických triků). Přivezu také Wheelie simulátor, kde diváky naučím, jak na jízdu po zadním kole. Věřte mi, stačí pět minut a uděláte své první wheelie v životě,“ zve na svou show litevský kaskadér, který Prahu navštívil jako malý kluk a těší se, že si oživí příjemné vzpomínky.

Včasným nákupem vstupenky blíž k F1

Red Bull Showrun presented by foodora se uskuteční 17. srpna na Rohanském nábřeží v Praze. Pokud chcete mít na celou show ten nejlepší výhled, zajistěte si včas místa na tribunách. Vstupenky bude možné zakoupit od 11. 6. v síti GoOut, pro více informací sledujte web RedBull.cz/showrun. Akci bude živě vysílat také Nova Action. Titulárním partnerem akce je foodora, oficiálním partnerem akce je Lidl Česká Republika a Visa. Mediálním partnerem je TV Nova. Sledujte RedBull.cz/showrun a dozvíte se víc.