Apple chystá změnu svého loga na zádech iPadů!

Apple je sice na informace o budoucích produktech zpravidla velmi skoupý, to však neznamená, že si čas od času nepustí některý z jeho zaměstnanců v rozhovorech takříkajíc pusu na špacír. Je sice jasné, že v nich nezazní nikdy nic víc než to, co je Apple ochoten „pustit ven“, i tak se však leckdy jedná o velmi zajímavé informace, o kterých jsme doposud neměli ani ponětí. Přesně to se stalo i nyní v rozhovoru francouzského webu Numerama s produktovou designérkou Applu Molly Anderson.

Rozhovor výše zmíněného portálu se točil mimo jiné i kolem iPadů, které mnozí uživatelé využívají primárně v režimu na šířku, což si začal Apple uvědomovat čím dál tím víc. Přední kameru proto z horního rámečku přesouvá do bočního, díky čemuž jsou tak například videohovory uskutečňované zpravidla právě v režimu na šířku příjemnější, protože je při jich kamerka umístěna de facto na stejném místě co webkamera notebooků. Jen pro zajímavost, v horním rámečku má v současnosti kamerku už jen iPad mini. Všechny ostatní aktuální modely se již dočkaly jejího přesunutí do bočního rámečku.

A právě vzhledem k tomu, že je iPad coby zařízení využíváno čím dál tím více v režimu na šířku, nabízí se otázka, zda by nedávalo smysl otočit logo Applu na zádech iPadu taktéž na šířku – tedy do polohy, která dává při využívání iPadu větší smysl. Tato otázka proto v rozhovoru samozřejmě zazněla a poměrně překvapivě na ní Molly Anderson poskytla relativně rozsáhlou odpověď. „Myslím, že by se to mohlo změnit,“ řekla Anderson a pokračovala: “Přemýšlíme o tom. iPad je už dlouho produktem, který se sice používá v režimu na výšku, ale my ho stále více používáme v režimu na šířku.“ Je tedy docela dobře možné, že některá z budoucích generací iPadů se dočká této zajímavé změny.