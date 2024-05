Blíží se iPad mini s OLED displejem! Víme, kdy dorazí

iPady Pro nebudou jedinými modely v nabídce Applu, u kterých se počítá s OLED displeji. Není tomu tak dávno, co se v éteru objevily informace o tom, že je ve vývoji zbrusu nový iPad Air s OLED displejem, a už tu máme další zajímavé zprávy – tentokrát o iPadech mini. I s jejich osazením OLED displeji se totiž počítá.

Fotogalerie iPad mini 2021 iPad mini camera iPad mini 5G Apple iPad mini 2021 mini ipad ipad mini 2021 iPad mini 5G iPad mini 5G Vstoupit do galerie

S informacemi o OLED displejích u iPadů mini přišel před pár desítkami hodina spolehlivý portál ZDNET Korea, který v minulosti již pár přesných předpovědí z Apple světa přinesl. Tentokrát se dozvídáme konkrétně to, že první iPad mini s OLED displejem má být světu odhalen v první polovině roku 2026 a to právě po boku iPadu Air, který se v tom samém roce představí taktéž s OLED displejem. Hromadná výroba displejů pro tyto iPady pak má začít už ve druhé polovině příštího roku, aby jich Apple pro novinky přichystal co možná největší množství. Přeci jen, k dispozici mají být tato zařízení za podstatně přívětivější cenu než řada Pro, kvůli čemuž se očekává, že o ně bude větší zájem. Snad se tedy tohoto upgradu skutečně dočkáme.