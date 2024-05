Sídla společnosti Apple vytvořená z LEGA si můžete postavit i vy

Když se půjdete projít po Cupertinu a začnete u garáže Steva Jobse, respektive jeho rodičů, kde vznikl Apple, a skončíte u Apple Parku, kde sídlí společnost dnes, pak vás zkrátka chtě nechtě musí dostat, jak je možné tohle vybudovat během jednoho života. Apple měl za tu dobu čtyři hlavní sídla a i když mu v Cupertinu patří každá druhá budova, ikonická sídla jsou skutečně jen čtyři. Patří mezi ně samozřejmě garáž Steva Jobse, sídlo na Mariani One, ze kterého se společnost přestěhovala do sídla Infinite Loop a následně do Apple Parku.

Právě tato čtyři sídla se podařilo postavit z LEGA v rámci takzvaných LEGO Architectures a i když se jedná o neoficiální stavebnici, vypadá naprosto skvěle. Seznam všech kostiček, které budete potřebovat k postavení panoráma Apple sídel naleznete přímo zde. Spousta kostiček jsou však zcela základní kostky, jenž máte jistě doma, pokud jste kdy měli nějaké LEGO. Samozřejmě se najdou i speciální kostičky.