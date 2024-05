Blíží se konec iPhonů tak, jak je známe? Plány další země tomu nasvědčují

To, co bylo ještě před pár měsíci naprosto nemyslitelné, se nedávno stalo realitou a zdá se, že ne ojedinělou. Řeč je konkrétně o přidání podpory instalace aplikací z webu či alternativních obchodů na iPhonech nacházejících se na území Evropské unie. Právě EU si totiž novým zákonem o digitálních trzích u Applu (nejen) tuto věc vydupala a minimálně na svém území tak iPhony výrazně změnila. Už při přijetí zákona, kterým EU Applu přiměla k otevření iOS, se přitom poměrně nahlas hovořilo o tom, že je jen otázkou času, kdy budou následovat další země či společenství. A tak se také nyní děje.

Japonský portál Japan Times informoval dnes o tom, že tamní zákonodárci pracují tvrdě na novém zákonu, který by měl právě alternativní obchody s aplikacemi, ale taktéž řadu dalších změn nařizujících „pootevření“ systémů velkým technologickým společnostem, nařídit. A jelikož návrh zákona předložila strana tamního premiéra s velkou podporou, je velmi pravděpodobné, že se vše podaří dotáhnout do zdárného konce a Japonsko tak v dohledné době schválí de facto vlastní verzi evropského zákona o digitálních trzích. Jakmile tak učiní, ani zde Applu nezbude nic jiného než sklopit uši a svůj operační systém v některých směrech otevřít, aby nově vyhovoval tamním zákonům.