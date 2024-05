iPad Air s M3, displej iPhonu 16, iPad mini a další věci, o kterých se v Apple světě mluví

Dnešní souhrn spekulací se ze značné části ponese ve znamení iPadů – kdy bychom se mohli dočkat sedmé generace iPadu mini, a bude další iPad Air osazen procesorem M3? Kromě iPadů se budeme dnes zaobírat také tematikou Maců s M4 a displeje chystaného iPhonu 16.

iPad Air by mohl dostat procesor M3

Podle informací zveřejněných na online platformě X soukromým účtem, který průběžně zveřejňuje informace o chystaných produktech Applu, by měl další iPad Air využívat procesor M3. Apple teprve minulý týden představil nejnovější modely iPadu Air poháněné čipem M2. Tyto dva nové modely s úhlopříčkou 11″ a 13″ nahradily předchozí 10.9″ iPad Air s čipem M1, který vyšel v roce 2022. Společnost Apple zároveň oznámila nové modely iPadu Pro s čipem M4, u kterých se do nedávné doby očekával právě procesor M3. Nejnovější zvěsti spolu s neočekávaným uvedením čipu M4 napovídají tomu, že Apple plánuje udržet iPad Air o jednu generaci procesoru pozadu za iPadem Pro. Vzhledem k nedávným oznámením je sice na spekulace o budoucí generaci iPadu Air ještě brzy, ale podle dřívějších informací by měl Apple představit 10.8″ iPad Air s OLED displejem a jeho uvedení na trh se očekává někdy mezi roky 2026 a 2028. Nový iPad Air je podle Applu téměř o 50 % rychlejší než předchozí model s čipem M1. Ve srovnání s iPadem Air s čipem A14 Bionic nabízí dokonce 3x vyšší výkon.

Macy s čipy M4 již letos?

Minulý týden společnost Apple překvapila veřejnost, když představila iPad Pro s čipem M4. Bylo to vůbec poprvé, kdy Apple uvedl nový čip řady M v iPadu dříve než v Macu. Nicméně podle všeho se první Macy s čipy M4 dočkají svého uvedení na trh už za několik měsíců. V nejnovějším vydání svého newsletteru Power On z minulé neděle uvedl Mark Gurman z agentury Bloomberg, že modely MacBook Pro a Mac mini se dočkají aktualizace na čipy řady M4 ještě letos. Konkrétně očekává 14palcový MacBook Pro s čipem M4, 14palcové a 16palcové modely MacBook Pro s čipy M4 Pro a M4 Max a dále modely Mac mini s čipy M4 a M4 Pro.

Aktualizace modelů MacBook Air, Mac Studio a Mac Pro na čipy řady M4 se Gurman dle svých slov očekává v průběhu celého roku 2025, o iMacích se však v tomto kontextu nezmínil. Gurman již dříve sdílel plán uvedení Maců s čipy M4, tentokrát však byl konkrétnější, když uvedl, že první Macy s tímto čipem se objeví na pultech obchodů již koncem tohoto roku, nikoliv někdy mezi koncem roku 2024 a začátkem roku 2025. Říjen bývá pro Apple tradičním měsícem pro uvedení nových Maců, takže pokud se Gurmanovy odhady naplní, mohli bychom se nových verzí MacBooku Pro a Mac mini dočkat zhruba za pět měsíců. Výsledky benchmarku Geekbench 6 naznačují, že čip M4 je až o 25 % výkonnější než M3, co se týče vícejádrového výkonu procesoru. M4 je vyráběn pomocí zdokonaleného 3nm výrobního procesu druhé generace společnosti TSMC a měl by být také energeticky účinnější než jeho předchůdce.

Milovníci iPadu mini si počkají: Novinka dorazí nejdříve koncem roku

Minulý týden společnost Apple oznámila celou řadu nových modelů iPadu Pro a iPadu Air, ale zprávy o novém iPadu mini v nabídce chyběly. Přestože poslední aktualizace iPadu mini proběhla v roce 2021 a zařízení by si jistě zasloužilo modernizaci, budou muset fanoušci tohoto kompaktního 8.3″ tabletu podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg ještě chvíli počkat. Ve svém posledním newsletteru Power On Gurman čtenáře varuje, aby nečekali nový model iPadu mini „dříve než na konci tohoto roku“. Jinými slovy, během nadcházející červnové WWDC byste oznámení iPadu mini 7 zřejmě neměli očekávat. Gurman sice předpokládá, že se v novém iPadu objeví výkonnější procesor, ale výraznějších změn nebude mnoho. Jiné zdroje naznačují možné vylepšení fotoaparátu a potenciální opravu nepříjemného efektu posouvání obrazu u současného modelu. Gurman již dříve uvedl, že podobně nepravděpodobné je uvedení nového základního modelu iPadu dříve než na konci roku 2024. Poslední aktualizace nejlevnějšího iPadu proběhla v říjnu 2022.

Jasnější displej iPhonu 16

iPhone 16 Pro by mohl dostat výrazně jasnější displej, konkrétně až o 20 % pro běžný obsah (SDR), tvrdí na čínské sociální síti Weibo leaker známý jako Instant Digital. V nedávném příspěvku tento uživatel uvedl, že ‌iPhone 16 Pro‌ nabídne typický jas pro SDR obsah až 1200 nitů, což je o 20 % více než u současných modelů. Maximální jas pro HDR obsah by měl údajně zůstat na stejné úrovni 1600 nitů. Model ‌iPhone 14 Pro‌ se chlubil výrazným nárůstem jasu oproti svému předchůdci, a to až o 400 nitů vyšší maximální jas pro HDR. Nicméně, typický jas pro SDR obsah u iPhonů zůstal na 1000 nitech od uvedení ‌iPhone 13 Pro‌ v roce 2021. Právě typický jas se přitom využívá ve většině situací, takže 20% navýšení standardního jasu by bylo významným zlepšením. Instant Digital má sice v oblasti úniků informací o produktech Applu spíše rozporuplné výsledky, nicméně v minulosti již poskytl i několik pozoruhodně přesných informací, jako například o chystaném žlutém iPhonu 14 v roce 2023, matném zadním skle u iPhonů 15 a 15 Plus, menším upgradu Apple Watch Series 9, možnosti natáčení prostorového videa na iPhone 15 Pro, nové orientaci přední kamery u iPadu Air a iPadu Pro na šířku a nové nano-texturované variantě displeje u ‌iPadu Pro‌. Řada iPhone 16 se podle očekávání představí na podzim jako obvykle, přičemž Pro modely by měly dostat větší displeje, zcela nové tlačítko Capture, čip A18 a další novinky.