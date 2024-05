Bývalý šéf Windows prozradil, zda by měl smysl iPad s macOS či dotykový Mac

Jestli je něco iPadům Pro v prvních recenzích ze zahraničí vyčítáno, pak je to zejména jejich omezení operačním systémem iPadOS, který neumožňuje dělat řadu věcí – ať už vůbec, nebo minimálně tak pohodlně, jako to jde v macOS. Nejeden jablíčkář proto v souvislosti s novými iPady vyslovil myšlenku, že by bylo super, kdyby na nich Apple umožnil spustit jak iPadOS, tak i macOS – ideálně pak přizpůsobený dotykovému ovládání, jelikož trackpad či myš k iPadu každý nemá. Dotykové ovládání počítačového systému je ale minimálně podle bývalého výkonného ředitele Microsoftu a zároveň bývalého několikaletého šéfa divize Windows Stevena Sinofsky naprostý nesmysl.

Sinofsky si samozřejmě nedávné představení iPadů Pro M4 nenechal ujít, stejně jako ví o poprasku, který způsobuje mezi uživateli právě omezený operační systém. Poměrně překvapivě se pak na sociální síti X rozhodl celou záležitost okomentovat a to poměrně svojským způsobem.

„Není neobvyklé, že zákazníci chtějí to nejlepší ze všech světů. Proto v Detroitu vymysleli kabriolety a El Caminos (narážka na vůz Chevrolet El Camino – pozn. red.). Ale myšlenka „dual boot“ zařízení je prostě šílená. Je jisté, že by jedinou realitou bylo to, že na něm po celou dobu běží špatný OS pro to, co chcete dělat. Je to jako hybrid toaster-chladnička. Opravdu, jen geekové mají rádi zařízení, která se „přednastaví“ na něco jiného. Běžní lidé se do El Camina nikdy nehrnuli a i dnes se z SUV staly jen kombíky a do terénu vlastně skoro žádný nejezdí,“ snaží se svůj pohled na věs vysvětlit Steven Sinofsky i pomocí různých přirovnání a pokračuje:

„[…] Lidé nechtějí ani tak funkce, jako jakýsi model interakce prostředí s myší. Jinými slovy, lidé chtějí překrývající se okna, plochu složek, okna s nekonečnou změnou velikosti a tak dále […]. Věci, které mají lidé na ploště rádi, prostě nefungují s něčím tak tupým jako je dotykové ovládání […]. Navíc by tak nešlo spustit spoustu softwaru pro Mac a to ne proto, že by to nedokázal základní hardware, ale proto, že značné části těchto aplikací/nástrojů by byly někde na pomezí nepoužitelnosti a nefunkčnosti, kdyby se je člověk snažil používat výhradně s dotykem.“

Jak tedy můžete vidět, minimálně Sinofsky má ohledně dotykového ovládání počítačových systémů jasno a to i díky svým zkušenostem z Microsoftu, který se právě o něco podobného u svých produktů snažil. Nicméně pokud by displej s macOS sloužil de facto jen jako displej Macu, ke kterému by se připojily ovládací periferie a naopak by zde bylo deaktivováno dotykové ovládání, přeci jen by to cesta být mohla.

