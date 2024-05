Apple Vision Pro z LEGA vypadá naprosto skvěle

Pokud vás nenadchl Vision Pro přímo od Applu, možná se vám bude líbit jeho varianta ze stavebnice LEGO. Set se skládá ze 474 dílků a je v měřítku 1:1 ke skutečnému Vision Pro. Sám autor tohoto konceptu z LEGA říká, že nejsložitější na celém modelu bylo vytvořit zadní část, která drží headset připoutaný k hlavě. Na druhou stranu však chtěl vytvořit něco, co z LEGA ještě nikdo před ním nevytvořil a to jej motivovalo k co nejlepšímu výsledku. Ten se za nás opravdu povedl.

Bohužel, i když je výsledek autorovy práce zařazen do soutěže LEGO Ideas, je vzhledem k licenčním oprávněním prakticky nemožné, abychom se setkali se stavebnicí tohoto setu, ovšem pokud máte doma dostatek kostiček, můžete se do toho pustit sami.