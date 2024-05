Takhle se hrál Flight Simulator II z roku 1983 na počítači Apple II Plus z roku 1979

Pokud si dnes chcete zahrát letecký simulátor, patrně sáhnete po Microsoft Flight Simulatoru a budete se kochat fotorealistickou grafikou. Ovšem co tak se podívat na to, jak vypadal takový simulátor v roce 1983 a to na počítači, který konstruoval samotný Steve Wozniak?

Počítač Apple II Plus z roku 1979 nabízel 8bitový mikroprocesor MOS Technology 6502, který běžel na frekvenci 1 MHz a oproti klasické verzi Apple II měl k dispozici celých 48 KB RAM, tu bylo navíc možné rozšířit až na 64 KB. Standardní verze přitom nabízela pouze 4 KB RAM a právě kvůli „velké“ paměti RAM byl ideální na hraní her, jako je například Flight Simulator II od sublogic z roku 1983. Mimochodem, Apple II Plus je počítač, na jehož vývoji pracoval přímo Steve Wozniak. a právě ten jej rozšířil o 5,25″ disketovou mechaniku, která umožnila nahrávat data a také je pohodlně ukládat.

Celé rozhraní Appple II, které zkonstruoval Steve Wozniak, je považováno za technologický a inženýrský klenot té doby. Wozniak totiž vytvořil takzvaný otevřený design počítače s rozšiřujícími sloty, které umožňovaly připojení příslušenství od ostatních výrobců. Mezi nimi byl také herní ovladač, respektive joystick, pomocí kterého bylo možné hrát onen FLight Simulator II.