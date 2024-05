iPady Air 2024 v prvních testech bodují! Co se na nich nejvíc líbí?

Nová generace iPadů Air vstoupí již zítra do prodeje. Dle očekávání tak Apple dnes v noci ukončil embargo na recenze, které v předešlých dnech měli možnost připravit vybraní zahraniční recenzenti, kterým kalifornský gigant novinku s předstihem zapůjčil. A zatímco nové iPady Pro podle prvních recenzí testeři tak úplně nechápou, z iPadů Air jsou nadšení.

Podle recenzenta portálu Engadget je iPad Air M2 přesně tím iPadem, který prostě chcete a je fajn jej mít. Zatímco iPad Pro M4 je dle něj svým způsobem těžké doporučit, jelikož je jeho využitelnost diskutabilní vzhledem k brutálnímu výkonu, avšak vysoké ceně a omezenému iPadOS, iPad Air M2 je zkrátka skvělý. Jedná se totiž o příjemně vyváženou směs funkcí za rozumnou cenu. Velkým pozitivem je zdvojnásobení základního úložiště z dřívějších 64GB na nynějších 128GB či příchod nové 13“ verze.

„iPad Air je tu pro nás ostatní nebo chcete-li běžné uživatele. Nabídne vám totiž 80 % toho, co iPad Pro, avšak za mnohem méně peněz. A vůbec poprvé navíc řada Air přichází s větší obrazovkou, která je v porovnání s řadou Pro dostupná opět za daleko rozumnější cenu. Mé srdce chce možná víc iPad Pro. Moje hlava a peněženka se ale shodují na tom, že iPad Air je pro mě mnohem smysluplnější varianta,“ stojí v recenzi Engadgetu.

Podobně vyznívá i recenze portálu ArsTechnica, ze které vychází iPad Air jako iPad pro všechno. Přestože se v ní dočtete, že základní iPad je ve výsledku stále iPadem, který valné většině uživatelů naprosto dostačuje, při koupi modelu Air dostanete takřka plnohodnotný zážitek z využívání iPadu jako takového, avšak za mnohem nižší cenu než za jakou se prodává iPad Pro. „Čip M2 je navíc dostatečně výkonný na to, aby vám umožnil vše, k čemu lidé v současnosti iPady používají. Zejména 13“ iPad Air by mohl oslovit jablíčkáře, kteří již nějakou dobu přemýšlí nad tím, zda nevymění MacBook právě za iPad. Jeho obrazovka je dostatečně velká, zařízení jako takové velmi rychlé a cena je taktéž přívětivá. Je ale samozřejmě třeba počítat ještě s dodatečnými náklady za klávesnici a myš či trackpad,“ stojí v recenzi.

Nadšení z novinky ve svém textu neskrývá ani CNET, který však poukazuje na to, že Apple Pencil 2 není s novým Airem kompatibilní a tedy nezbývá nic jiného než sáhnout po Apple Pencil Pro, potažmo koupit Pencil s USB-C portem. Ze strany Applu se tedy jedná do jisté míry o snahu přinutit vás upgradovat i v případě, že máte doma plně funkční Pencil, což lze brát do jisté míry jako plývání a zbytečné vytváření elektroodpadu. Jinak se ale Air povedl snad po všech směrech.

Ani recenze The Verge není k iPadu Air M2 jakkoliv kritická, ale poukazuje se v ní na fakt, že vzhledem ke zlevnění základního iPadu to může mít nový Air těžké. „Kromě specifických scénářů využití bych vám zřejmě nový iPad Air ke koupi nedoporučil. Nikoliv však proto, že by nebyl skvělý, protože on skvělý opravdu je! Jde jen o to, že za podstatně nižší cenu se nyní dostanete k základnímu iPadu, který vám vlastně na všechny běžné aktivity, které se na iPadech dělají, naprosto stačí. Jinými slovy, poslouží vám při nich stejně jako nový Air. Ano, iPad 10 je v tuto chvíli již pár let starý, ale stále se jedná o vynikající zařízení – tím spíš, když jej nyní Apple výrazně zlevnil. Takže ne Air, ale základní iPad je to pravé pro většinu lidí.“ uzavírá The Verge.

Nové iPady Air lze zakoupit zde

Podívejte se i na videorecenze