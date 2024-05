Gay bez iPhonu není gay!

Během včerejšího odpoledne na mě vyskočilo video, ve kterém je slogan, jenž jsem použil v nadpisu. Poslal jsem jej se smajlíkem Jirkovi a ani ve snu by mě nenapadlo, že jej budeme muset někdy použít na našem webu. Poté, co včera Apple vydal iOS 17.5, se však objevilo takové množství komentářů, že to už zkrátka překračuje veškeré hranice. Apple totiž spáchal největší zločin světa, dovolil si k 50 tapetám, které jsou v iOS, přidat jednu jedinou, podporující Pride.

Ostatní firmy dělají příchutě zmrzlin, dělají kolekce make-upů, dělají speciální vůně svých mýdel a bavíme se přitom o těch nejznámějších značkách na světě. Většina z nich je pak dostupná na trhu v USA, kde se Pride slaví a kde má největší tradici. Apple je však globální značka, navíc se softwarem, který nechce omezovat jen tak pro nějakou zemi nebo kontinent a asi nikoho v Applu ani nenapadlo, že by bandě lidí někde v ČR mohla tapeta v iOS tak hnout žlučí, že mají potřebu používat ty nejvulgárnější nadávky a „zvracet“ v komentářích.

Mám manželku, mám syna a zhruba 1/4 mých přátel tvoří homosexuálové a jsou to super lidi. Nerozumím tomu, proč by někomu mělo vadit, že Apple podporuje komunitu, která je – jak sami ti, kteří mají potřebu nadávat v komentářích dokazují – skutečně utlačovaná. To je vážně tak strašný problém jedna tapeta v nějakém hloupém telefonu? To má vážně někdo potřebu kvůli tapetě označovat nejúspěšnějšího manažera na naší planetě nejsprostějšími výrazy na světě? Pokud Tim Cook nemá nic s dětmi nebo zvířaty, může vám být srdečně jedno, s kým má sex! Je to jen a pouze jeho osobní záležitost a nechápu, jak vůbec v roce 2024 může někdo někoho urážet za sexuální orientaci. O to víc to nechápu, když to dělají 14leté děti na FB, které dle zákonů ještě ani nezkusili mít to, za co někoho uráží.

Setkal jsem se s Timem Cookem jednou a vzhledem k tomu, že je ředitel firmy a já jsem ředitel firmy, hleděl jsem na něj, jak na svatý obrázek, protože moje firma za 100 mých životů nevydělá to, co on za ty 3 minuty, co jsem s ním měl možnost mluvit. Proč někdo soudí někoho za to, co nesouvisí s tím, čím se živí nebo za to, co má vliv na vás osobně? Co mi je sakra po tom, s kým spí nějaký fotbalista. Vždyť já jej přeci obdivuji za to, jak hraje fotbal. Co mi je po tom, jak vypadá nějaký programátor. Já jej obdivuji za výsledky jeho práce a nebo taky neobdivuji, ale to, jak vypadá nebo s kým spí, pokud je to v rámci zákonů, je jen a pouze jeho věc a pokud jej za to mám potřebu nenávidět nebo osočovat, tak jsem zkrátka idiot.

Pokud se nepletu, tak Tim Cook není afroameričan, tedy jak já říkám a jak mě učili před 30 lety ve škole černoch. Přesto afroameričany podporuje celý Apple. Je tedy zřejmé, že by Apple, stejně jako v USA velká spousta obrovských korporací, podporoval Pride, i kdyby Tim Cook měl manželku a 10 dětí. A řeči o tom, že by někdo chtěl wallpaper pro bílého muže? Já jsem bílý muž a nikdy jsem si nikde nepřipadal utlačovaný nebo diskriminovaný. Snad jen jednou ve Francii, kde když mluvíte anglicky, dávají vám najevo, že jste horší člověk než ti, co mluví francouzsky.

Nadále již nebudeme na našem webu akceptovat jakékoli urážky kohokoli a čehokoli a komentáře lidí, kteří tráví svůj život urážením úspěšných lidí na internetu, zde zkrátka a jednoduše nebudou. Pokud vaše názory zajímají vaši maminku nebo rodinu, neváhejte a zanadávejte si při nedělním obědě na nejúspěšnějšího člověka všech dob z hlediska managmentu a řízení nějaké společnosti. Věřím, že to vašemu životu pomůže a budete se cítit šťastni, ovšem prosím, nás z toho vynechte, vaše názory na toto téma nás totiž skutečně nezajímají.