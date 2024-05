Western Digital nyní nabízí rychlý a výkonný externí desktopový 8TB SSD disk, který pomáhá tvůrcům využít potenciál jejich digitálního obsahu

Tisková zpráva: Společnost Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) rozšířila portfolio své značky SanDisk o nový 8TB* externí disk SanDisk® Desk Drive, který představuje dosud nejvyšší kapacitu desktopového externího SSD disku. Tato nová třída externích disků, která se vyznačuje rychlostí a spolehlivostí SSD, poskytuje tvůrcům obsahu a profesionálům v oblasti podnikání snadný způsob, jak rychle zálohovat a zpřístupnit své fotografie, videa a soubory ve vysokém rozlišení na jediném pohodlném místě. Počet tvůrců digitálního obsahu roste. Od profesionálních fotografů a tvůrců videa až po technologické nadšence, ti všichni vytvářejí obrovské množství obsahu a potřebují flexibilní vysokokapacitní úložná řešení, aby toho zvládli mnohem víc a rychleji.

„S rostoucí tvorbou digitálního obsahu roste potřeba výkonných a vysokokapacitních úložných řešení, která by vytvořená data pomohla spravovat a uchovávat. Rozšíření našeho portfolia SSD disků je prvním krokem k tomu, abychom tvůrcům nabídli zálohovací řešení, která jim zajistí rychlost a flexibilitu potřebnou k uvolnění jejich kreativity,“ říká Susan Park, viceprezidentka divize Consumer Solutions společnosti Western Digital. „Očekáváme, že do příštího roku zdvojnásobíme kapacitu disku SanDisk Desk Drive z 8 TB na 16 TB, a to na jediném desktopovém externím SSD disku.“

Mezi klíčové vlastnosti disku SanDisk Desk Drive patří:

Kapacita : 4 TB a 8 TB* pro archivy fotografií a videí, soubory CAD nebo 3D rendery, velké soubory vytvořené umělou inteligencí, hudební knihovny, důležité dokumenty a další.

: 4 TB a 8 TB* pro archivy fotografií a videí, soubory CAD nebo 3D rendery, velké soubory vytvořené umělou inteligencí, hudební knihovny, důležité dokumenty a další. Výkon: Rychlejší přístup k obsahu i v případě objemných souborů, jako jsou 8K videa, s rychlostí čtení až 1 000 MB/s 1 – až 4× rychlejší než stolní HDD 3 .

Rychlejší přístup k obsahu i v případě objemných souborů, jako jsou 8K videa, s rychlostí čtení až 1 000 MB/s – až 4× rychlejší než stolní HDD . Zálohování: Rychlé zálohování fotografií, videí a souborů rychlostí SSD pomocí Apple Time Machine nebo automatické zálohování pomocí přiloženého zálohovacího softwaru Acronis® True Image™ for Western Digital, který je k dispozici po stáhnutí 2 .

Rychlé zálohování fotografií, videí a souborů rychlostí SSD pomocí Apple Time Machine nebo automatické zálohování pomocí přiloženého zálohovacího softwaru Acronis® True Image™ for Western Digital, který je k dispozici po stáhnutí . Design: Kompaktní, moderní styl, oceněný v roce 2024 cenou Red Dot Design Award 4 , zvětšuje prostor na pracovním stole a působí přirozeně v jakémkoli profesionálním i domácím prostředí.

Kompaktní, moderní styl, oceněný v roce 2024 cenou Red Dot Design Award , zvětšuje prostor na pracovním stole a působí přirozeně v jakémkoli profesionálním i domácím prostředí. Kompatibilita: Pracuje s operačním systémem Windows® nebo macOS po vybalení s formátováním exFAT pomocí dodaného kabelu USB typu CTM.

Disky SanDisk Desk Drive s kapacitou 4 TB* (doporučená maloobchodní cena 10 466 Kč) a SanDisk Desk Drive s kapacitou 8 TB* (doporučená maloobchodní cena 19 280 Kč), na které se vztahuje tříletá omezená záruka5, jsou nyní k dispozici ke koupi v obchodě Western Digital Store a u autorizovaných prodejců, online prodejců a distributorů společnosti SanDisk.

Produkty Western Digital lze zakoupit zde